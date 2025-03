Napoli-Inter, un gol a testa 

Napoli 1

Inter 1

Napoli (3-5-2) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (37' st Ngonge), Gilmour (34' st Billing), Lobotka, MacTominay, Spinazzola (37' st Olivera); Lukaku, Raspadori (31' st Okafor). In panchina Scuffet, Contini, Juan Jesus, Marin, Hasa, Simeone. All. Conte.

Inter (3-5-2) : J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (35' st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (5' st Zielinski), Mikhitarian (35' st Frattesi), Dimarco (5' st Pavard); Thuram (20' st Correa), L. Martinez. In panchina Calligaris, Di Gennaro, Cocchi, Aidoo, Asllani, Taremi, Arnautovic. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: nel pt 21' Dimarco; nel st 41' Billing.

Note : angoli 12-3 per il Napoli. Rec. 4' e 5'. Ammonito: S.Inzaghi.

Il campionato non ha ancora un padrone assoluto. L'Inter, per buona parte della gara in vantaggio grazie a un gol capolavoro di Dimarco nel primo tempo, arriva a un soffio dal regalarsi lo scatto decisivo, vincendo al Maradona, ma a 4 minuti dalla fine ci pensa il danese Billing a riportare la partita in equilibrio, consentendo così alla sua squadra di rimanere a una sola lunghezza di distanza dalla capolista. Il Napoli è più aggressivo e per lunga parte della prima frazione di gioco chiude l'Inter nella propria metà campo. La squadra di Conte costruisce anche qualche buona occasione con McTominay, con Lukaku e con Raspadori ma non riesce a trovare l'acuto decisivo. L'Inter gioca sistematicamente cercando di sfruttare gli errori di passaggio a centrocampo degli azzurri per tentare di finalizzare l'azione offensiva. Proprio in una di questa circostanze nasce il gol del vantaggio dei nerazzurri: Lobotka perdere il controllo del pallone in una zona in cui l'Inter è particolarmente aggressiva, sullo sviluppo dell'azione si crea un varco per Dimarco che conclude con un traversone respinto dalla difesa. Lobotka commette un fallo ai limiti dell'area di rigore, Dimarco con un tiro perfetto a rientrare, dalla distanza di 20 metri, manda il pallone in fondo alla rete. Il Napoli reagisce con vigore e reclama un calcio di rigore per un tocco di braccio di Dumfries su una conclusione di Spinazzola sul quale però il Var non interviene per richiamare l'attenzione di Doveri.

La ripresa

Il Napoli ricomincia con un forcing asfissiante che però non porta a risultati concreti, tranne che per una buona parata di Martinez su conclusione di Mc Tominay. A un quarto d'ora dalla fine Conte manda in campo Okafor per Raspadori e poi Billing per Gilmour. Nella fase finale della partita l'Inter riesce a rallentare i ritmi di gara e l'offensiva del Napoli inevitabilmente finisce per farsi meno intensa.

Quando il destino della gara sembra ormai segnato, però, arriva al 41' il pareggio per la squadra di Conte. Il merito principale è di Lobotka che entra in area di rigore con una percussione da sinistra. Lo slovacco cede il pallone a Billing, da poco entrato in campo al posto di Gilmour. Il primo tiro del danese viene respinto da Martinez ma sulla ribattuta Billing manda il pallone in fondo alla rete. Nei minuti di recupero il Napoli sfiora addirittura il gol del sorpasso con un tiro di McTominay respinto da De Vrij e sulla ribattuta da una conclusione di Ngonge ammortizzata da Bastoni, il quale facilita la parata di Martinez. Tutto resta invariato.

