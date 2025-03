Napoli-Inter oggi profuma di scudetto 

I riflettori sono tutti per Napoli-Inter, match clou per eccellenza del 27° turno del campionato di Serie A: la sfida di oggi (ore 18) al Maradona, metterà di fronte le prime della classe, separate da un punto, e potrà dare nuovi indizi nella lotta per lo scudetto. Nerazzurri primi a 57 punti e freschi di sorpasso alla squadra di Conte che insegue e che non vince da ormai quattro partite (3 pari e una sconfitta nell'ultima di campionato).

Qui Napoli

Il Napoli è chiamato davanti al pubblico amico a superare la mini-crisi apertasi con il pari all'Olimpico contro la Roma, ma adesso Lukaku e compagni hanno nei loro piedi la possibilità di riprendersi la vetta. «È una partita influente sulla classifica», le parole di Antonio Conte alla vigilia. «Vicino ci sono tante squadre, i tre punti possono influenzare in questo senso. La posizione di classifica ci riempie di orgoglio, ma non deve mettere tanta pressione perché può essere positiva ma anche negativa. Dico sempre ai ragazzi di goderci il momento, perché la classifica ce la siamo meritata».

Qui Inter

«Si incontrano le prime due squadre della classifica, bisogna fare i complimenti a Inter e Napoli per il percorso. Sarà una partita molto molto importante ma non sarà decisiva perché mancano ancora 36 punti. Conosciamo tutti l'importanza della gara, ci vorrà un'ottima Inter contro un avversario di grande valore». Simone Inzaghi sfida così anche la pressione. «È una gara che può spostare tantissimo psicologicamente», puntualizza l’allenatore dell’Inter, «e per questo bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile, complicata. Conosciamo il nostro percorso nei big match, non stiamo facendo come negli anni passati ed è un dato di fatto. Bisogna essere perfetti in determinate partite, quest'anno non lo siamo sempre stati». Sull’avversario: «Il Napoli è meritatamente al vertice, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci vorranno corsa, aggressività e determinazione. I big match sono così, i dettagli fanno la differenza», sottolinea Inzaghi. «L'augurio è di fare lo step negli scontri diretti, i ragazzi hanno lavorato bene per quanto abbiamo potuto fare. La Lazio ci ha fatto spendere energie, abbiamo lavorato bene in questi due giorni. Nell'ultima partita con la Juve, abbiamo fatto una buona partita ma non è bastato. Dobbiamo fare ancora di più. Se Juve è ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me, sì».

Le altre gare

Sempre oggi sono in programma Atalanta-Venezia alle 15 e Udinese-Parma alle 20.45. Praticamente un’ultima spiaggia a Bergamo per la squadra di Di Francesco, staccata sei punti dalla zona salvezza e, pur mostrando segnali incoraggianti, non riesce a vincere. A sua volta, la Dea non può più permettersi passi falsi se vuole continuare a coltivare il sogno scudetto. Sempre in chiave salvezza, cerca conferme a Udine il nuovo Parma di Chivu, reduce dal successo sul Bologna. I friulani provano, invece, a lasciarsi alle spalle il caso Lucca.

