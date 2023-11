Napoli, Inter e Milan, oggi tocca a voi  

Un sabato caldissimo, in Serie A. Il Napoli, contro l’ultima in classifica, deve misurare le sue ambizioni e provare a dare l’assalto alle primissime della classe. A metà sera, la grande sfida di Bergamo, con la capolista deve respingere il tentativo di scalata della squadra di Gasperini. La serata di chiude con il Milan che chiede spazio all’Udinese, appena eliminata dalla Coppa Italia da uno splendido Cagliari e che ritrova però i suoi titolari.

Salernitana-Napoli

«Giocherà chi sta meglio e mi darà più garanzie di tenuta, i cambi saranno importanti perché per sopperire al gap tecnico dovremo correre il doppio di loro». Così Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, presenta la sfida contro il Napoli.

Garcia spera in un avvio migliore: «Rispetto alla gara col Milan, vorrei che partissimo meglio, cosa che non ci accade quest'anno. Ora siamo concentrati sul derby, sapendo che tornando dallo 0-2 a quasi il 3-2 della ripresa ci porta su una strada positiva che speriamo di continuare anche a Salerno». Garcia sa che non è ancora finita la rincorsa ai primi posti: «Restano tre quartidi campionato per tornare in alto in classifica e raggiungere tutte le squadre che sono davanti a noi».

Atalanta-Inter

«Un pari con l'Inter? Non c'è gloria senza rischi». Alla vigilia della supersfida di Bergamo, Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta: «Non sono abituato a firmare per il risultato, anche se sulla carta un punto sarebbe bello». Spiega: «Affrontiamo la squadra più forte, ma siamo solo all'undicesima giornata, noi giochiamo per vincere, è sicuramente un test per verificare sul campo il nostro valore contro un avversario di questo livello». Sull'avversario: «Thuram ha cambiato il modo di attaccare dell'Inter rispetto a Dzeko e Lukaku in coppia con Lautaro, ma resta una squadra prolifica ed efficace».

«Una gara impegnativa: conosciamo l'Atalanta che fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un'ottima società, sarà una partita dove dovremo tenere molto alta la concentrazione», ha detto Simone Inzaghi, «dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme in alcuni momenti della partita, serviranno la lucidità e la concentrazione che abbiamo avuto nelle ultime gare».

Milan-Udinese

«Si parte per giocare con la miglior formazione possibile e tornare a vincere. Poi ci sarà tempo per preparare la partita di Champions», sottolinea il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro l'Udinese a San Siro. il punto sugli infortunati: «Loftus-Cheek è recuperato, Pulisic a livello precauzionale sarà a disposizione solo martedì, come Chukwueze mentre Kjaer forse può tornare col Psg».

«Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che lo vedrò», dice Gabriele Cioffi, «ripartiamo da tutto ciò che abbiamo fatto bene contro il Cagliari. Il Milan: come tutte le grandi, giocherà per vincere».

RIPRODUZIONE RISERVATA