Napoli in pole position, como outsider 

Il campionato si vince anche dalla panchina. Su venti formazioni di Serie A, ben dodici si presentano ai nastri di partenza con un allenatore nuovo, anche se in alcuni casi (Lazio, Fiorentina e soprattutto Milan) si tratta di un ritorno. Non ha cambiato soltanto chi nella scorsa stagione non è rimasto soddisfatto (Milan, Lazio, Torino, Fiorentina, Lecce, Parma) ma anche chi è stato costretto (Inter, Atalanta, Roma per motivi diversi) o chi ha pensato che la promozione in A richiedesse un upgrade (Cremonese, Pisa). Del Cagliari parliamo a parte ma la premessa serve a disegnare una griglia di partenza della Serie A più completa di quanto il calciomercato non riesca a fare.

LE FAVORITE

Antonio Conte è rimasto a Napoli e anche questa è una notizia visto che il ritorno alla Juve in primavera veniva dato per fatto. Sarà lui il poleman della Serie A 2025-26, perché l’arrivo di Kevin De Bruyne basterebbe da solo a considerare rafforzati i partenopei (per tacer di Lucca, Beukema e Milinkovic-Savic). Accanto ai campioni d’Italia non può che esserci l’Inter vice campione d’Italia e d’Europa. Il Mondiale è servito a collaudare il nuovo tecnico Chivu, che da Parma si è portato Bonny per l’attacco. I dubbi: la difesa e la sfibrante vicenda Lookman.

IN AGGUATO

La Juve ha rodato Tudor in primavera e si è ristrutturata con giocatori di ritorno e con David. Resta il nodo Vlahovic ma il fatto di aver cambiato poco sarà un vantaggio. Discorso diverso per il Milan che ha fatto una ricchissima campagna acquisti (brilla la stella di Luka Modric) ma soprattutto punta sull’entusiasmo generato dal ritorno di Max Allegri e sulla libertà dagli impegni di Coppa. A proposito di entusiasmo, l’arrivo di Gian Piero Gasperini alla Roma mette i giallorossi in lizza almeno per un posto Champions.

FASCIA EUROPEA

Inutile fingere che l’arrivo di un allievo di Gasp come Ivan Juric possa lasciare inalterato il valore dell’Atalanta, che in più ha perso il capocannoniere Retegui. Sulemana e il ritrovato Scamacca sapranno supplire? A caccia di un posto al sole ci sono, di diritto, il Bologna di Italiano, la Fiorentina che ha riabbracciato Pioli (e soprattutto tenuto Moise Kean) e la Lazio che con il rientro di Maurizio Sarri spera di poter supplire all’handicap di non aver potuto fare praticamente nessuna operazione di mercato in entrata. A queste va aggiunto il Como che Cesc Fabregas ha messo a regime nella seconda parte della scorsa stagione e che sul mercato non ha badato a spese. Potenzialmente potrebbe perfino stare nella fascia superiore.

PARTE DESTRA

Nell’ultima fascia ci sono le altre: quelle che sognano “qualcosa in più di una salvezza tranquilla” sono il Torino di Baroni (il cui ambiente è però reso tossico dalla incessante contestazione contro Urbano Cairo), il Genoa del confermatissimo Vieira (anche se ha ceduto qualche pezzo pregiato), l’Udinese di Runjaic che non si sa se resterà di proprietà dei Pozzo. Quelle che partono per salvarsi (e qui ci va messo il Cagliari) sono le neopromosse Cremonese, Sassuolo e Pisa, oltre al Lecce di Di Francesco, al Parma e al Verona che l’anno scorso hanno difeso con i denti la categoria.

