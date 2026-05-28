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29 maggio 2026 alle 00:25

Napoli, il nuovo allenatore è Allegri  

L’Inter si tiene stretto Bastoni mentre il ds Corvino lascia Lecce dopo 13 anni 

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. La decisione ufficiale che lo legherà alla società per due anni manca ancora, ma tutti gli indizi portano verso questa scelta da parte di Aurelio De Laurentiis. La risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Italiano con il Bologna aveva fatto ipotizzare ieri mattina che vi fosse una correlazione, con i contatti che il tecnico nato in Germania aveva avuto nei giorni scorsi con i dirigenti del Napoli e con lo stesso presidente. Ma evidentemente si trattava di una pista sbagliata. De Laurentiis, effettivamente, aveva tenuto aperte entrambe le strade – quella che portava ad Allegri e quella che prevedeva la scelta di Italiano – per poter fare ulteriori approfondimenti e decidere con calma prima della sua partenza per Los Angeles prevista per il 5 giugno. Nelle ultime ore, però, si è fatta strada la tesi che Allegri sia il tecnico più adatto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte, sia per il palmares (come il tecnico leccese, anche Allegri ha vinto sei scudetti, peraltro tutti nel campionato italiano) sia per la maggiore abitudine, rispetto a Italiano, a frequentare palcoscenici internazionali.

Le altre operazioni

Calciomercato estivo 2026 pronti via non solo per gli allenatori ma anche per i giocatori, anche se la vetrina del Mondiale suggerisce ai club di attendere ancora un po’. E mentre il Napoli, tra Italiano e Allegri, ha scelto la strada che porta all’ex tecnico del Milan, sull’altra sponda calcistica milanese scatta l’ora della conferma per il difensore interista e della Nazionale italiana Bastoni destinato a restare per un’altra stagione con i campioni d’Italia. La conferma arriva direttamente dal presidente dei nerazzurri, Giuseppe Marotta.

Tornando alle panchine, il Torino sempre a caccia di un nuovo allenatore. La separazione con D’Aversa è ormai cosa certa e nelle scorse ore i granata hanno incontrato Abate, “rivelazione” dell’ultima Serie B dove ha sfiorato la promozione in Serie A con la Juve Stabia, e l’incontro sarebbe stato positivo. Nel mirino del club piemontese ci sarebbe anche Aquilani, ancora impegnato con il Catanzaro. Già sicuro di una panchina è invece l’ex commissario tecnico Gattuso, approdato alla Lazio, che ha già iniziato a chiamare quelli che saranno i suoi futuri giocatori. Tra questi, la chiamata più importante è stata rivolta a Romagnoli, con cui il tecnico ha un passato insieme al Milan. Il difensore non gli ha dato garanzie e sta valutando di nuovo il suo futuro. Per quanto riguarda i direttori sportivi, lascia il Lecce dopo 13 anni Pantaleo Corvino.

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