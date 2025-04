Napoli fermato a Bologna, la vetta resta tre punti più su 

Bologna 1

Napoli 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski (25’ pt Ravaglia), Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Aebischer, Orsolini (32’ st Cambiaghi), Odgaard (42’ st Fabbian), Ndoye (42’ st Dominguez), Dallinga (32’ st Castro). Allenatore Italiano.

Napoli (4-3-3) : Scuffet, Di Lorenzo, Jesus, Rrhamani, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay (25’ st Gilmour), Politano (46’ st Ngonge), Lukaku, Neres (29’ st Raspadori). Allenatore Stellini (Conte squalificato).

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : pt 18’ Anguissa; st 19’ Ndoye.

Note : ammoniti Di Lorenzo, Olivera, Anguissa, Aebischer.

Bologna. Il Napoli non avvicina l’Inter, il Bologna non agguanta il terzo posto. La seconda e la quarta in classifica si annullano dominando un tempo per parte. Il primo è degli ospiti, il secondo della squadra di Italiano. Passa la squadra di Conte con Anguissa, gli emiliani rispondono nella ripresa con Ndoye e sfiorano la vittoria all’ultimo minuto. Al Dall’Ara finisce con un punto per parte. Il Napoli resta a tre lunghezze dalla capolista. Il Bologna, reduce da 6 vittorie tra campionato e Coppa Italia, non prosegue la scalata ma difende la quarta piazza in solitaria.

Conte, squalificato, rinuncia a Buongiorno per un affaticamento muscolare e a Meret per influenza. Italiano perde Ferguson per un problema nel riscaldamento. Gli ospiti partono forte e al 18’ passano con Anguissa che infila Skoruspki, infortunatosi nel tentativo di uscita. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con McTominay: Ravaglia salva in angolo. Nella ripresa il Bologna sfiora il gol con Dallinga, Lucumi e Orsolini. Il Napoli si rintana e arriva il pari di Ndoye di tacco. Poi al 90’ l’occasione con il colpo di testa di Holm, ma Scuffet c’è e Castro non trova il tap in.

Prima del match un agente della Digos, in servizio allo stadio, è stato ferito alla testa all’esterno del Dall’Ara dai tifosi ospiti. Portato in ospedale, non dovrebbe essere grave.

