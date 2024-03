Napoli e Inter tra una settimana volano in Spagna 

E adesso, tra una settimana in realtà, tocca a Inter e Napoli provare ad accedere ai quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie, il trofeo calcistico per club più desiderato e importante al mondo.

Cominceranno gli (ormai ex) campioni d’Italia martedì 12 alle 21 nella casa del Barcellona, l’immenso Camp Nou. Si parte dall’1-1 dell’andata, guadagnato dai partenopei con fatica e grazie alla zampata di Osimhen al rientro dalla Coppa d’Africa: presenza imprescindibile nella formazione ora allenata da Francesco Calzona dopo l’esonero di Walter Mazzarri, a sua volta subentrato al francese Rudi Garcia. Tre tecnici in una sola stagione, a confermare i problemi che hanno condizionato l’andatura di una squadra che, neanche un anno fa, ha vinto lo scudetto lasciando gli avversari a distanza siderale. Ma in questo 2023-2024 il meccanismo si è inceppato e ora i campani lottano per risalire la classifica che, al momento, li vede al settimo posto e qualificati in Conference Leage. Il clima nello spogliatoio dopo l’arrivo nel nuovo allenatore, che già lavorò con Sarri, è buono. Prova ne siano i recenti risultati positivi, su tutti il successo colto al Maradona contro la Juventus.

Ma l’aria europea è diversa e giocare contro il Barça sarà più complicato, anche se la formazione guidata da Xavi non sta attraversando a sua volta una grande stagione. Al Napoli serviranno nervi saldi per resistere agli attacci blaugrana e soprattutto quando si dovesse presentare una buona occasione in attacco: il pari dell’andata impone a entrambe la squadre di vincere per passare il turno.

Il giorno seguente, alla stessa ora, sarà la volta dell’Inter nella tana dell’Atletico Madrid, il Civitas Metropolitano. I nerazzurri partono dal successo 1-0 dell’andata ma il clima sarà caldissimo e i Colchoneros metteranno in campo tutto il carattere che li ha resi famosi nel mondo. Lo stesso che ha spinto il tecnico Diego Simeone, ex di turno, a vincere titoli nazionali e a portare per due volte i suoi uomini in finale di Champions. ma l’Inter di oggi, lanciatissima verso uno scudetto ormai in tasca, può concentrare tutte le forze sul sogno europeo e ha giocatori e tecnica sufficienti a superare l’ostacolo.

