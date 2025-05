Napoli e Inter, scudetto e salvezza: la Lazio da Inzaghi, Conte a Parma 

Inter-Lazio e Parma-Napoli. A 180’ minuti dalla fine del campionato più incerto degli ultimi anni, un punto – a vantaggio del Napoli – divide Conte da Inzaghi.

Inter-Lazio

Morale alto e concentrazione a mille per alimentare la speranza scudetto a poco più di dieci giorni dalla finale di Champions contro il PSG: stasera San Siro sarà sold out per una serata che si preannuncia comunque magica, senza Lautaro ma con la coppia d'attacco Thuram e Taremi. Partono dalla panchina Pavard, Mkhitaryan e Frattesi con Bisseck e Zielinski possibili titolari. L'Inter deve vincere contro la Lazio prima e col Como nell'ultima di campionato per poi concentrarsi sulla Champions. Gli allenamenti finali daranno le ultime indicazioni ma dietro la coppia Thuram-Taremi, probabili titolari dovrebbero essere Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Barella e Dumfries, in difesa Carlos Augusto, al momento in vantaggio su Bastoni, De Vrij e Bisseck. Sommer tra i pali. La Lazio di Baroni si presenta a San Siro con il suo 4-2-3-1. Sulla trequarti biancoceleste torna Pedro al posto dello squalificato Zaccagni. Partita classica e tirata con la Lazio in cerca di punti per la Champions e l'Inter che guarda a Parma nella speranza che Conte inciampi. Più sogno che realtà, in una stagione carica di sorprese. Parola al campo.

Parma-Napoli

Per Antonio Conte la vigilia di Parma-Napoli, per lui come per i giocatori azzurri e i tifosi, è sicuramente particolare. Tanto da fargli dire senza problemi che «viviamo le sensazioni di chi sa che stiamo giocando per un obiettivo che sicuramente è differente a Napoli rispetto ai grandi club, per i quali uno scudetto in più o in meno non cambia tanto la vita. Per una piazza come Napoli è storico». A Parma, mentre tutti avranno un occhio e un orecchio a Milano sperando nella vittoria della Lazio contro l'Inter, sarà assente una pedina fondamentale, come Lobotka. La difesa continua a registrare il forfait di un perno come Buongiorno e di un giocatore di esperienza come Juan Jesus. Le speranze di perforare la difesa di Chivu sono affidate alla coppia d'attacco Lukaku- Raspadori. Il Comune di Napoli ha previsto un piano ad hoc con chiusura al traffico delle strade in caso di vittoria dello scudetto, il quarto della storia. «Giochiamo in contemporanea - dice Conte - ci aggiorneremo sul risultato a Milano che però non cambia nulla per noi, dobbiamo solo vincere». Dubbio McTominay: «Ha avuto qualche problema, troveremo la giusta soluzione. Questo è un gruppo di ragazzi che supera difficoltà importanti. Neres? Ha recuperato ma non è pronto all'impiego dall'inizio».

Nel Parma Chivu ha recuperato quasi tutti: «I miei hanno cercato di dare il massimo, nel calcio alla fine puoi controllare quello che fai nel quotidiano, quello che metti sul piatto per la squadra. Il risultato a volte è determinato da episodi, il calcio è bastardo, bisogna accettarlo guardando con consapevolezza che il lavoro prima o poi paga». In campo: «Estevez ha fatto qualche allenamento, ne abbiamo uno questa mattina. Mi aspetto di vedere anche Bernabé in campo, sta meglio».

