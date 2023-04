Napoli, è il primo match point 

L’ultima domenica simile risale a 33 anni fa. Manca solo un passo, possono bastare 90’ al Napoli, alla città e a Luciano Spalletti per raggiungere lo scudetto. Il terzo per la squadra, il primo dell’allenatore toscano. L’ultimo ostacolo è la Salernitana, attesa oggi al Maradona alle 15: un successo e la mancata vittoria della Lazio a Milano con l’Inter farebbero partire la festa. Un record, perché il titolo arriverebbe con sei giornate d’anticipo.

Rinvio e polemiche

Il match doveva essere disputato ieri ma è stato rinviato di 24 ore: slittamento che ha suscitato il sarcasmo dell’ex tecnico Maurizio Sarri, oggi alla guida dei laziali, che ha parlato di «tavola apparecchiata» per il Napoli. Frasi seguite a quelle pronunciate da Massimiliano Allegri nella sfida dello Stadium persa dalla Juventus 1-0 («bravi, avete vinto uno scudetto»). Ma Spalletti non replica. «Non devo», ha detto, «so solo che il nostro campionato ce lo siamo costruito in maniera corretta per quello che è il desiderio della nostra città e l’amore dei nostri tifosi, ed è soprattutto a loro e a noi stessi che dobbiamo pensare». Anche sulla decisione di spostare il match contro «un avversario forte che fa risultato utile da otto turni» il tecnico è netto: «Non abbiamo affidato al prefetto e al fato il nostro torneo, l’abbiamo affidato alla nostra idea di gioco e alla volontà di rendere felici delle persone che come l’altra sera ci hanno aspettato in un aeroporto per ore o nelle strade soltanto per veder passare il pullman di colore azzurro. Avevamo già impostato la settimana e abbiamo dovuto modificare qualcosa. Per quello che sappiamo la decisione è legata a necessità di sicurezza».

La città

In città l’attesa è spasmodica tra festoni, bandiere, scudetti disegnati anche sul sagrato della basilica nel quartiere di Totò. E anche nel Centro tecnico di Castel Volturno si respira un’aria diversa. «I giocatori sono stanchi delle riunioni», ha detto Spalletti, «se saranno bravi questa può essere la storia che saranno orgogliosi di raccontare. Sono ragazzi umili, disponibili ad ascoltare. È nata un’amicizia vera tra loro, ne vado fiero. Se il non compiuto da altre parti è valso per poter vivere questo con il Napoli, sono contento sia stato così». Poi l’appello: «Se riuscissimo a vincere bisognerà saperlo fare anche nei comportamenti dopo la gara. Questo sport è dei bambini, tutti avremo i figli in giro per la città. Se qualcuno farà qualcosa che metterà a rischio la partecipazione di altri e soprattutto dei bambini alla festa, farà una cosa che non si può fare. Bisogna usare il buonsenso».