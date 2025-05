Napoli e il Maradona esplodono di gioia 

Napoli. Un boato enorme ha accompagnato allo stadio Maradona il fischio dell’arbitro. Il Napoli conquista il quarto scudetto della storia ed esplode la festa. Il rumore è assordante per i botti e il suono delle sirene, mentre i fuochi d’artificio illuminano tutta l’area. Scene analoghe - che ricordano la notte di Capodanno - nei punti della città dove sono stati allestiti dei maxischermi, dalla periferia di Scampia a piazza Plebiscito, dove si sono riunite decine di migliaia di persone, probabilmente più di 50mila, senza contare quelle che hanno invaso la adiacente piazza Trieste e Trento, via Toledo e le strade circostanti, il lungomare e i vicoli del centro storico. Intanto allo stadio il presidente Aurelio de Laurentissi e il tecnico Antonio Conte, commosso, si abbracciano. «Abbiamo un rapporto ottimo», sottolinea l’allenatore, «siamo dei vincenti, in maniera diversa, ma

Stress

Poi, dopo essere stato portato in trionfo dai giocatori, si presenta in sala stampa. «Una gioia incredibile», sottolinea rispondendo alle domande dei giornalisti: «Arrivare al campo è stata durissima», ha sostenuto riferendosi alle decine di migliaia di persone lungo il tragitto del bus sino al Maradona. «Mi sono detto: ma se poi mandiamo a casa la gente senza scudetto? No, sarebbe una grande delusione. Soprattutto per me». Passione e stress. «Ho fatto il calciatore e queste cose ti caricano ma ti danno anche tanta pressione e io l’ho sentita. C’è un popolo dietro che vuole festeggiare. È stato lo scudetto più difficile». La svolta «è stato il pareggio con l’Inter, che se avesse vinto sarebbe scappata via. Lì infatti ho alzato l'asticella dicendo “se vogliamo, possiamo”. Abbiamo avuto tante difficoltà da gennaio, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Il merito è dei ragazzi, che non si sono mai arresi. È lo scudetto di tutti. La rosa ha risposto presente».

Dal ko al Cagliari

Un traguardo raggiunto partendo dal clamoroso ko col Verona (0-3). Il primo sorpasso della squadra di Conte è datato 15 settembre, quarto turno di campionato: il Napoli vince 4-0 a Cagliari (ancora i rossoblù) mentre l’Inter pareggia a Monza. Alla fine andata il Napoli è campione d’inverno con 44 punti davanti ad Atalanta (41) e Inter (40). Alla settima di ritorno dopo tre pareggi consecutivi perde proprio a Como e cede il comando a Inzaghi. I campani però riprendono il cammino e alla quattordicesima agganciano i nerazzurri per passare in testa da soli il turno seguente. I due pareggi prima del successo di ieri creano un po’ di ansia, ma il quarto titolo arriva lo stesso.

«Orgogliosi»

In sala stampa irrompono i giocatori. «Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi». E Conte non si sottrae. «Vincere è sempre bello» spiega il tecnico, «ripaga del lavoro e dei sacrifici. Farlo a Napoli storicamente è un evento eccezionale. Essere nella storia ci riempie di orgoglio, non è mai semplice. Abbiamo vinto, abbiamo messo in fila le altre. Avevo bisogno di questa sfida». Qualcuno chiede: resterà qui? Anche il presidente poco prima ha detto che «gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli, anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli merita rispetto. E se uno vuole, siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se l’anno prossimo si cimentasse con la Champions». Ma l’allenatore glissa: «Ora festeggiamo». E se ne va a gioire con i giocatori e Napoli.

