Napoli, Diego e il cuore rossoblù Per Pisacane il sabato della vita 

Vico lungo Teatro Nuovo, non puoi sbagliare. Si chiama Pisadog Spritz, è nel cuore dei Quartieri Spagnoli, centro storico di Napoli protetto dall’Unesco, ovvero “patrimonio dell’umanità” dal 2014. Il regno napoletano della famiglia Pisacane è quel locale, sempre affollato. Solo quello, perché il cuore è rossoblù, sia chiaro. Fabio, allenatore del Cagliari dei “grandi” dopo successi e storie bellissime con gli Under, è nato, cresciuto ed è diventato un ragazzo al centro della città della pizza, del sole e della movida. Ma i suoi successi, la sua vita familiare e professionale hanno una sede precisa, fra Assemini e la sua casa cagliaritana di Villanova.

Sabato sera sarà la sua prima volta da capo allenatore in Serie A sul terreno dello stadio intitolato al suo idolo, lui che ha sempre dichiarato di essere tifoso – tatuaggio compreso – del Boca, una delle squadre di Diego Armando Maradona. Quanti incroci, quante strade che passeranno vicine, nella partita di sabato sera, Napoli-Cagliari non sarà solo una sfida contro il miglior allenatore del pianeta e una squadra che ha tutta l’aria di voler ammazzare il campionato. No, per lui, figlio della Napoli più vera e rossoblù da cima a fondo, sarà il primo esame di maturità. Pochi fronzoli, nessuno spazio alle emozioni urlate: l’aziendalista Pisacane sa che dovrà fare bella figura e stop, costi quel che costi, al di là di chi dover salutare in tribuna e di tutti quei ricordi che affioreranno, inevitabilmente.

In campo

“Napoli è dove tutto è cominciato: i vicoli, la famiglia, i genitori, gli odori, le facce, le mie radici materne e paterne. Finché ci sono loro, queste radici non si spezzeranno mai”, ha dichiarato l’allenatore a un canale napoletano. E quello stadio, dove tante volte è andato da ragazzino sognando di rientrarci dalla porta principale, “mi fa sempre un certo effetto”, ma nessun legame vero è mai nato con il club guidato oggi da Aurelio De Laurentiis. La sua realtà, a misura delle sue ambizioni e protetto dallo scudo affettivo del club, è il Cagliari. Ieri e oggi, alla vigilia della sfida ai campioni d’Italia, capaci di vincere passeggiando nella partita di Reggio Emilia col Sassuolo della scorsa settimana. “Non si costruisce nulla da soli”, aveva voluto dire nel messaggio di saluto ai tifosi, appena dopo la sua nomina, “anche quando sarà davvero complicato, sarà lì che dovremo essere uniti”. In campo, sabato sera, quando il suo locale di vico lungo Teatro Nuovo sarà già affollato di ragazze bellissime che sorseggiano uno spritz, sarà sicuramente complicato, con l’armata Napoli che arriverà da ogni angolo dell’attacco. E lì assaggeremo un calice del nuovo Cagliari, dopo aver visto cosa è capace di fare una squadra che non molla mai, nella serata da brivido con la Fiorentina. Il miracolo? Neanche a pensarci, Pisacane davanti alla sua gente – parenti, amici, tifosi – vorrà mostrare quanto è concreta questa squadra, quanto si può essere compatti contro una corazzata che corre, segna e diverte. Il figlio di Napoli contro il Napoli, non vediamo l’ora.

