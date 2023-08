Napoli di misura sull’Augsburg. Fiorentina in forma 

In un’amichevole disputata a Castel di Sangro, il Napoli ha sconfitto 1-0 l’Augsburg. Il gol decisivo contro la squadra tedesca che milita in Bundesliga è stato segnato dal difensore centrale Rrhamani al 16’ del secondo tempo. L’11 agosto in programma l'ultima amichevole del Napoli contro l’Apollon Limassol a Castel di Sangro. La Roma è stata invece sconfitta a Tolosa per 2-1 (a segno Dybala per i giallorossi). Sconfitta anche la Lazio nel Torneo Costa Brava: il Girona ha vinto per 2-1 (a segno Castellanos per gli azzurri di Sarri) in una gara tesa, con ammoniti ed espulsi.

Il Torino cade a Reims per 2-1. Al vantaggio di Schhurs, bomber dell’estate del Toro con due reti, rispondono Flips e Diakhon. La Fiorentina invece ha superato per 2-1 il Nizza nel quadrangolare “Sela Cup” in Inghilterra, a Newcastle: in gol Jovic e Kouamè. Successo meritato per la la Viola ed esordio del centrocampista argentino Gino Infatino. La rete del Nizza del giovane Bouanani.

L’Arsenal ha vinto la Community Shield, il trofeo che apre la stagione del calcio inglese, battendo ai rigori il Manchester City a Wembley. Una beffa per la squadra di Guardiola, che fino al 56’ stava vincendo 1-0 per una rete di Palmer, su assist di De Bruyne, ma un go di Trossard, con deviazione decisiva di un difensore ha portato al pareggio in extremis e quindi ai rigori.

