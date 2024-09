Napoli, Conte può preparare l’assalto alla Domus 

Stanno tornando gradualmente alla base i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali. Hanno già fatto rientro da lunedì, con un volo charter, i due centrocampisti scozzesi, nuovi acquisti del club partenopeo, Gilmour e McTominay. Subito a disposizione di Conte già dalla giornata di ieri. Con loro si è unito da 24 ore anche Lobotka, terminati gli impegni con la Slovacchia, mentre oggi sono attesi quasi tutti gli altri, compresi gli italiani Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. L’ultimo a fare rientro sarà Anguissa, che tornerà dall’Africa non prima di domani. Da ieri è scattata ufficialmente la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno in vista del match di Cagliari domenica sera.

Ambiente

Gli umori sono decisamente alti, tifoseria, squadra e club si trovano tutti in perfetta sintonia uniti nella volontà di raggiungere i grandi obiettivi mancati la scorsa stagione. La rifondazione con Conte sta iniziando a dare i suoi frutti, specialmente con gli ultimi arrivati dal mercato estivo (Lukaku, McTominay, Neres, lo stesso Gilmour) e pure con Folorunsho, appena reintegrato in rosa, dopo le voci di mercato che lo davano per partente. Conte - che ancora non era riuscito a lavorare con la rosa al completo - ora può finalmente farlo, e potrà contare anche su più soluzioni tattiche. Ad esempio, non sarebbe improbabile ritornare alla difesa a 4 a inizio gara o, magari, a partita in corso. Al momento il Napoli è primo per possesso, tiri e assist, frutto di una vera e propria rinascita. Anche se nell'ambiente preferiscono andarci cauti, c'è tanto da fare e da migliorare, tenendo ben a mente la sconfitta all'esordio col Verona. Contro il Cagliari potrebbe giocare da subito Lukaku che ha scelto di rinunciare alla convocazione in Nazionale per poter recuperare al meglio la propria condizione.

