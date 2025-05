Napoli, Conte il Re Mida del calcio italiano 

Napoli. Tre scudetti alla guida di tre squadre diverse. In Italia non era mai accaduto, prima di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli è una specie di re Mida del calcio, quello che tocca diventa oro. Il suo palmarès, d'altronde, la dice lunga sulla capacità del leccese di impiegare pochissimo tempo a conoscere alla perfezione un ambiente e una squadra, a intervenire con i tempi e con i modi giusti per trasformare un brutto anatroccolo in un cigno e, come ha detto a caldo, «avere l'orgoglio di entrare nella storia di Napoli. Avevo bisogno di questa sfida e ora dobbiamo goderci la vittoria, dopo un'annata durissima».

La svolta

Il Napoli aveva concluso lo scorso campionato in decima posizione, fuori da tutte le competizioni europee, dopo il disastro dei tre allenatori - Garcia, Mazzarri e Calzona - che si erano avvicendati senza raddrizzare le sorti di una squadra che giocava con lo scudetto sulle maglie. A inizio giugno 2024, ecco il colpo di teatro preparato con un lungo corteggiamento e messo in scena da Aurelio De Laurentiis: l'ingaggio di Conte, reduce da un anno sabbatico. Che si trattasse di un vincente lo si sapeva dai titoli conquistati in Italia e in Europa ma che con lui alla guida - aveva promesso solo di riportare il Napoli in Europa, magari entrando dalla porta principale della Champions League - potesse subito arrivare il quarto scudetto, secondo dell'era-De Laurentiis, erano davvero in pochi a pensarlo, compreso, probabilmente, lo stesso presidente. Invece è andata così, nonostante le difficoltà incontrate sul mercato estivo (il problema legato alla mancata cessione di Osimhen, finito in extremis in prestito al Galatasaray, gli arrivi sul filo di lana di McTominay, Gilmour e Lukaku) e nonostante la delusione per il mercato invernale, per il quale Conte aveva chiesto rinforzi e invece era stato costretto a subire la partenza di un big come Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint Germain, per palese incompatibilità ambientale.

Scenari

Appena sarà passata l'eccitazione del trionfo, però, i nodi verranno al pettine. Che cosa deciderà di fare Conte? Si dimetterà, non onorando il contratto triennale? Proseguirà a Napoli ma solo dopo aver ricevuto da De Laurentiis assicurazioni sull'impegno economico per consentirgli di affrontare in serenità la prossima impegnativa stagione? Si trasferirà alla Juve per provare a risollevare le sorti dei bianconeri dopo aver 'miracolato' il Napoli? O sarà il Milan ad assicurarsene le prestazioni? Tutto è in ballo, nulla ancora è deciso e ben difficilmente lo sarà prima della parata celebrativa, prevista per domani pomeriggio. «Intanto festeggiamo», ha risposto Conte a una domanda sul suo futuro, sottolineando che col presidente «abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, siamo due vincenti anche se magari in maniera diversa, ma lo siamo». Una possibile apertura, ma tutto si deciderà dopo gli incontri, i vertici societari e le relative decisioni. E finalmente tutti sapranno quale sarà il prossimo miracolo per realizzare il quale Conte comincerà a lavorare.

RIPRODUZIONE RISERVATA