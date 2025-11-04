Napoli, con l’Eintracht è una questione d’onore 

Napoli. Un impegno importante in Champions League come quello di oggi alle 18.45 al Maradona con l'Eintracht Francoforte, in cui c'è da riscattare la batosta del 6-2 subita in casa del PSV e che potrebbe essere decisivo per il cammino del Napoli in Europa, motiva Antonio Conte. Ci sono cose che negli ultimi tempi non gli sono andate a genio. «Il Napoli ai vertici», dice, «dà fastidio e lo capisco. Ecco perché chiedo un ambiente compatto, con i calciatori che stanno dando tutto in un momento di difficoltà. Stiamo lì nonostante i problemi e questo fa paura».

L'Eintracht nei tre impegni in Champions ha segnato 5 volte in casa col Galatasaray ma ha subito 5 gol sia dall'Atletico che dal Liverpool. È ottava in Bundesliga. Toppmoller gioca e lascia giocare, anche a rischio di prendere imbarcate. Questo potrebbe favorire il Napoli, che soffre le difese chiuse. «È un’altra gara difficile, in Champions le partite sono sempre importanti e dobbiamo metabolizzare gli impegni ogni tre giorni».

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Neres. (Contini, Ferrante, Gutierrez, Beukema, Juan Jesus, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang, Lucca). Allenatore Conte.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) : Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Doan, Skhiri, Chaibi, Brown, Knauff, Bahoya, Burkardt. (Santos, Grahi, Chandler, Amenda, Collins, Baum, Buta, Gotze, Larsson, Dahoud, Wahi, Batshuay). Allenatore Topmoller.

Arbitro : Pinheiro (Portogallo).

