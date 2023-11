«Napoli col Real Madrid senza paura» 

Napoli. Vincere in casa dell’Atalanta e adesso andare al Bernabeu col coraggio di provarci, sapendo che se anche si perde basterà pareggiare col Braga per qualificarsi. Il Napoli di Mazzarri ritrova forza e voglia in vista del match contro il Real Madrid: una grande squadra che però ha tanti infortunati. «L’obiettivo è ritrovare il gioco bellissimo dell’anno scorso», spiega il tecnico azzurro, «siamo andati bene a Bergamo vincendo e ora ripartiamo da qui, poi non mi pongo limiti. Ho trovato un gruppo di empatia enorme, dei bravi ragazzi molto professionisti, dall a grande serietà».

Mazzarri parla della stima reciproca con de Laurentiis, manda complimenti a Luciano Spalletti e parla della sua stima per Carlo Ancelotti: «È un tecnico di altissimo livello, ha vinto tutto e sa costruire le squadre più forti. Per lui umanamente ho una stima incredibile ». Osimhen è in cerca della forma migliore: è entrato nel finale a Bergamo e inventato l’assist del gol vittoria a Elmas. «Sta facendo passi avanti fisicamente», dice l’allenatore, «vediamo se riuscirà a fare un tempo, perché poi giocheremo con Inter e Juventus e lui è importante». Pot rebbe partire titolare o subentrare.

Nel 2011 il Napoli di Mazzarri sconfisse il Manchester City e si qualificò.Ma Ancelotti, tecnico del Madrid ed ex del Napoli, non farà sconti. «Vogliamo chiudere con la certezza di essere primi . Sono stato benissimo a Napoli, non ci sono vendette o rivendicazioni personali, ma si gioca».

