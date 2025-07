Napoli: cinque acquisti e ancora non è finita 

Napoli. Con la squadra in buona parte fatta, il mercato è ancora aperto per il Napoli che oggi inizia a Castel di Sangro, sulle montagne abruzzesi, la seconda fase del ritiro estivo. Il tecnico Conte sta inserendo nel suo meccanismo i nuovi acquisti De Bruyne, Beukema, Noa Lang e Lucca ma lascia le porte aperte per qualche altro innesto dopo il vertice di mercato a Ischia con il presidente De Laurentiis.

Compravendite

L’allenatore dei Campioni d’Italia ha espresso soddisfazione al patron per la prima parte di mercato condotta dal club e ora vuole chiudere in bellezza: ha chiesto un terzino destro, un esterno destro e un centrocampista di fisico. Il ds Manna ci sta lavorando ma fronteggia la concorrenza di tanti club internazionali sui talenti del nostro campionato. Come dimostra la rinuncia a Ndoye, andato al Nottingham. Il club ha preso anche Miinkovic Savic spendendo in tutto circa 80 milioni, in pratica poco più dei 75 guadagnati in inverno dalla cessione di Kvaratskhelia. Ora si prepara a incassare i primi 40 degli ulteriori 75 che il Galatasaray gli deve per Osimhen (la firma del contratto con i turchi arriverà nelle prossime ore), fondi che Conte vuole spendere subito.

La ricerca

In primo piano c’è l’alternativa a Politano: il Napoli guarda al Manchester City per Jack Grealish, trentenne esterno sinistro, ma anche all’altro trentenne Sterling del Chelsea. Il nodo è rappresentato dai costi legati agli alti ingaggi dei giocatori della Premier. Si cerca anche il vice Di Lorenzo e un nuovo centrocampista di fisico in alternativa ad Anguissa. Intanto Zerbin è stato venduto alla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto, cessione che fa seguito gli addii di Rafa Marin, Okafor, Billing, Lindstrom, Folorunsho e Ngonge. Il mercato finora avrebbe fatto crescere il valore della squadra da 355 a 550 milioni, un +54,8 per cento che porta i campani al terzo posto come in Italia dopo Juventus e Inter.

Amichevoli

Ad attendere gli azzurri in Abruzzo ci sono già migliaia di tifosi che non vedono l’ora di abbracciare le nuove stelle a cominciare da De Bruyne. È tutto pronto nel grande villaggio organizzato dalla cittadina che ospiterà le amichevoli in programma contro il Brest il 3 agosto, il Girona il 9 e l’Olympiakos il 14 prima dell’inizio del campionato.

