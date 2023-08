Napoli, ci pensa Osimhen 

Frosinone 1

Napoli 3

Frosinone (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30’ st Brescianini), Harroui (41’ st Barrenechea); Baez (30’ st Canotto), Cuni (22’ st Borrelli), Caso (22’ st Kvernadze). Allenatore Di Francesco.

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31’ st Mario Rui); Cajuste (1’ st Anguissa), Lobotka (47’ st Ostigard), Zielinski; Politano (31’ st Elmas), Osimhen (36’ st Simeone), Raspadori. Allenatore Garcia.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 7’ Harroui (rigore), 24’ Politano, 42’ Osimhen; nel st 34’ Osimhen.

Note : ammoniti Oyono, Lobokta, Cajuste, Olivera, Mazzitelli, Gelli, Garcia.

Frosinone. Il Napoli riparte da dove aveva lasciato: dalla vittoria. Dopo pochi minuti di incertezza, dovuti al vantaggio del Frosinone col rigore provocato da Cajuste (poi anche ammonito: prova insufficiente) e realizzato da Harroui, i campioni d’Italia hanno pareggiato e completato la rimonta già nel primo tempo con Politano e Osimhen. Poi nella ripresa il capocannoniere dell’ultimo torneo ha messo a segno la sua doppietta e i partenopei hanno portato a casa i primi tre punti della stagione.

Buona la prima per il tecnico Garcia, dunque, anche se sarà necessario vedere la squadra davanti a ostacoli più importanti. I ogni caso il successo dà sicurezza al tecnico. Viceversa i padroni di casa si sono rivelati fragili in difesa: per loro la corsa verso la salvezza è solo all’inizio, ma il ko col Napoli era da mettere in conto.

