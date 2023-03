Napoli, che notte: il palio c’è la storia Si riparte dal 2-0 

Napoli. Mettere per la prima volta nella storia del Napoli i quarti di finale di Coppa dei Campioni-Champion's League, una «prima pagina storica che giochiamo nella partita che consideriamo come una finale, voglio vedere una squadra azzurra affamata di risultati». È così che Luciano Spalletti dà la forte spinta al gruppo azzurro per il ritorno di stasera degli ottavi (ore 21) i contro l'Eintracht Francoforte, dopo il 2-0 ottenuto in Germania all'andata. Un risultato di cui Spalletti non si fida: «I numeri delle precedenti - spiega - non ti creano vantaggi. Ricominci a ogni partita, altrimenti è presunzione. Ricordiamoci che l'Eintracht ha passato il girone di Champions eliminando il Marsiglia e lo Sporting Lisbona. L'anno scorso noi eliminati dal Barcellona, l'Eintracht poi andò al Camp Nou a vincere. Quindi totale rispetto per il lavoro di Glasner. Sappiamo che sarà partita durissima».

Il Napoli prosegue la sua superfuga in campionato con +18 a 12 giornate dalla fine e ora può davvero concentrarsi sulla scalata Champions, entrando tra le otto grandi: «Per fare grandi squadre - spiega - ci vogliono grandi calciatori e il Napoli è stato bravo a costruire la squadra, ma ci vuole poi umiltà e professionalità di grandi calciatori nell'essere a disposizione, essere un gruppo. Non sottovalutiamo l'Eintracht, ma vogliamo dare ai tifosi una nuova pagina della storia, abbiamo l'ambizione di diventare grandissimi personaggi della città. La qualificazione però è al 50%, dobbiamo rifare la gara dell’andata, ci vuole cuore, cervello e anche un po' di culo».

In campo

Spalletti sa di aver recuperato Meret e Kim Min-Jae, vede Lozano pronto «ma non ci sarà Raspadori - dice - perché si rischia ancora qualcosa e si riposa qualche altro giorno». Resta acceso alla vigilia l'allarme dei tifosi arrivati dalla Germania anche senza vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte: circa 500 sono arrivati ieri a Napoli pur sapendo che difficilmente entreranno. «All'andata - ha detto Spalletti - non è stato garantito il massimo dell'ordine pubblico per i nostri tifosi in situazioni spiacevoli a Francoforte. Sull'ordine pubblico ci lavorano l'Osservatorio, la Questura, la politica, situazioni in cui non entro. Se c'è il timore che possa succedere qualcosa, è giusto intervenire».

