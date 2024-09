Napoli, c’è Kvara a rischio 

Il Napoli deve far fronte alle brutte notizie che arrivano dall'infermeria della nazionale georgiana: Kvaratskhelia ha subito una forte botta durante l'amichevole contro l'Albania a venti minuti dalla fine del match. Willy Sangol, ct della Georgia, a fine gara ha detto: «Kvara ha giocato con forti dolori, voleva restare in campo più a lungo possibile, è un grande uomo squadra, ma poi ho dovuto cambiarlo». L'esterno verrà sottoposto a controlli strumentali per accertare l'entità dell'infortunio, verrà monitorato di giorno in giorno. Difficile il recupero in vista del match contro il Cagliari domenica sera.

Dal Campo

Intanto prosegue la preparazione a Castel Volturno. Primi allenamenti per i nuovi McTominay e Gilmour, Conte sta ritrovando via via tutti gli altri nazionali. Chi è rimasto, anche per garantirsi un recupero completo, è Lukaku che ha scelto di non andare in Nazionale per ritrovare la forma migliore e giocare a Cagliari da titolare. A prescindere da chi sarà il predestinato in attacco, tra lui e Raspadori - in grandissima forma dopo le partite giocate con l'Italia - l'allenatore pugliese avrà davvero l'imbarazzo della scelta. Si dovrà comunque fare i conti con la stanchezza post-nazionale di ben 12 giocatori partiti per gli impegni con le rispettive selezioni. Tra loro c'è anche Anguissa, l'ultimo a rientrare dopo il match tra il suo Camerun e lo Zimbabwe. Tra le novità di domenica, al posto di Politano ci potrebbe essere Neres che ha ben figurato in appena due partite entrando dalla panchina.

RIPRODUZIONE RISERVATA