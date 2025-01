Napoli, caso Kvara e insidia Verona 

«Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, mi è stato riferito. Ne ho parlato con il calciatore che mi ha confermato questa decisione», rivela Antonio Conte. «Personalmente, provo una grande delusione». Il caso per il Napoli esplode alla vigilia della gara con il Verona, in programma stasera alle 20.45 al “Maradona”. Senza il georgiano, naturalmente.

Il programma

A rompere il ghiaccio oggi in Serie A saranno, però, il Genoa e il Parma a partire dalle 12.30. Alle 15 a Venezia, invece, scende in campo l’Inter che vuole riscattare subito la sconfitta rimediata nella finale di Supercoppa con il Milan. A sua volta, Di Francesco cerca l’impresa per migliorare una classifica davvero precaria.

In campo anche la Roma di Ranieri, attesa alle 18 al Dall’Ara dal Bologna.

RIPRODUZIONE RISERVATA