Il rogo.
10 agosto 2025

Napoli, brucia il parco del Vesuvio 

Il governatore De Luca chiede la mobilitazione nazionale: «Serve l’esercito» 

NAPOLI. Un fronte del fuoco di tre chilometri, circa 500 ettari di vegetazione già distrutti, fiamme che hanno rischiato di lambire l'abitato del comune di Terzigno facendo trascorrere la notte in strada a centinaia di persone. È la cronaca di un incendio di vastissime proporzioni che da ieri sta divorando un fianco del Vesuvio. Per il momento non sono in pericolo case e persone ma il rogo, per essere domato, richiede - secondo il governatore Vincenzo De Luca - lo stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile, così da poter inviare più uomini e mezzi in zona e dare anche respiro a coloro che stanno lavorando da 24 ore. «Serve l'Esercito» sottolineano dal Centro di coordinamento dei soccorsi in prefettura Sulla zona del rogo sono stati impegnati per tutto il giorno sei Canadair della flotta nazionale e quattro elicotteri regionali, con oltre cento tra uomini e donne di vigili del fuoco, volontari e altre forze dell'ordine a terra. Sforzo imponente che ha permesso di evitare danni ancora maggiori, ma l'emergenza è ben lungi dall'essere risolta.

Timori

Il timore è che basti un cambio di direzione del vento per sospingere il fronte verso zone abitate, come stava avvenendo giovedì notte. «Abbiamo vissuto una situazione molto critica», racconta Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno, comune epicentro del rogo. «All'inizio per fortuna il vento spingeva verso l'alto, poi ad un certo punto si è portato verso le abitazioni. E lì abbiamo avuto paura. Ma i mezzi da terra hanno garantito l'incolumità di tutti. C'era una distanza di qualche chilometro dalle case. Non abbiamo avuto esigenza di sgomberi grazie a un ottimo lavoro dei volontari della Regione e dei Vigili del Fuoco che hanno sorvegliato l'area tutta la notte».

La situazione

La colonna di fumo è visibile per decine di chilometri, dagli scavi archeologici di Pompei fino a Napoli. Frammenti di cenere si sono depositati su moltissime abitazioni. Ieri i sentieri turistici e gli accessi alla sommità del vulcano sono stati chiusi, ed è stato chiesto all'Esercito di coadiuvare le polizie locali sia per la viabilità, sia per il rifornimento delle autobotti e lo spostamento di terreno in modo da arginare il fronte del fuoco. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, segue la situazione. Una mobilitazione ingente ma che ancora non basta, secondo la Regione che invoca ulteriori rinforzi.

