Napoli, attesa per Højlund 

Il Napoli punta un doppio colpo per gli ultimi giorni di mercato, con la società che cerca di stringere i tempi per dare ad Antonio Conte i nuovi acquisti in tempo per la partita di sabato sera contro il Cagliari. Gli obiettivi sono Rasmus Højlund in attacco e il ritorno di Eljif Elmas come centrocampista offensivo: trattative in entrambi i casi ben impostate e vicine alla chiusura, con la fumata bianca che è possibile arrivi già nella giornata di oggi. Per i campioni in carica, dopo il grave infortunio muscolare di Lukaku, Elmas e Højlund sarebbero gli innesti utili per rendere ulteriormente competitiva la rosa in modo da affrontare con diverse soluzioni campionato e Champions League da settembre, la grande differenza rispetto alla scorsa stagione in cui il Napoli non aveva giocato le coppe.

In arrivo

L'intesa con Højlund c'è già, l'ultimo passo è quello di ottenere il via libera dal Manchester United. Che ormai si sta convincendo a cedere il giocatore: l'offerta del Napoli è un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere, per un totale di circa 45 milioni di euro. L'attaccante danese era stato preso dai Red Devils due anni fa dall'Atalanta per 70 milioni più 10 di bonus, ma non è mai riuscito a imporsi del tutto in Inghilterra e adesso è pronto al ritorno in Italia. Già nelle prossime ore è atteso l'ok definitivo, per consentire a Højlund di svolgere le visite mediche e unirsi subito al gruppo. In parallelo, il direttore sportivo Giovanni Manna spinge col Lipsia per riportare in azzurro Elmas, 189 presenze e 19 gol fra il 2019 e il 2024 risultando spesso un primo cambio decisivo. Il Napoli ha proposto 2 milioni per il prestito oneroso e circa 15 ulteriori milioni per il diritto di riscatto, con un ingaggio attorno a 3 milioni a stagione fino al 2030. Anche in questo caso manca poco per l’accordo. Elmas la scorsa stagione ha giocato al Torino da gennaio a maggio, con 4 gol in 13 presenze.

In campo

Ieri per il Napoli allenamento mattutino a Castel Volturno, lavoro tecnico-tattico e successivamente una partitina. Migliorano le condizioni di Miguel Gutiérrez, il difensore spagnolo acquistato (da infortunato, problema a una caviglia) una settimana fa dal Girona: può ottenere la prima convocazione sabato sera. Improbabile che possa essere schierato titolare: facile che venga confermata la stessa formazione vista col Sassuolo all'esordio, con Lucca centravanti nel 4-1-4-1 con Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay a supporto della punta. L'unico dubbio è in difesa, dove a Reggio Emilia a sorpresa Conte ha preferito Juan Jesus a Buongiorno, reduce da una stagione contrassegnata da un lungo stop.