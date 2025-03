Napoli, andamento lento 

Roma. Il Napoli segna il passo a Venezia non approfittando della sfida scudetto Atalanta-Inter e confermando i segnali di stanchezza che cominciano a preoccupare Conte. Si infiamma invece la lunga volata per il quarto posto. I due match clou si trasformano in un trionfo per Bologna e Fiorentina e in una disfatta per Lazio e Juventus. Il Bologna scavalca in un colpo solo Juve e Lazio, che tramortisce con un mortificante 5-0, e si istalla alle spalle delle tre fuggitive. Balzo in avanti per la Fiorentina che strapazza 3-0 una Juve in declino, con Thiago Motta sempre più in bilico.

Azzurri in crisi

Il pari di Venezia conferma l’andamento lento del Napoli dopo il boom dell’andata. È il quarto in sei gare in cui racimola una sola vittoria, poco per le ambizioni di scudetto. Un’occasione sprecata, ma con danni limitati, e che certifica anche il buon momento del Venezia che ha seri problemi in zona gol ma, a differenza del Monza, può sperare ancora nella salvezza. Dopo l’Atalanta anche il Napoli non riesce a spuntarla con i veneti, al loro quarto pareggio di fila. Il Napoli fa la voce grossa all’inizio, con un palo di Raspadori e varie occasioni sfumate. Ma anche il Venezia ha le sue chance, alla fine ci sono due grosse occasioni nel recupero: Simeone spreca la sua, Nicolussi Caviglia, il migliore in campo, costringe Meret a un volo che evita il ko. Un pari giusto, pesante per le ambizioni Napoli.

Corsa Champions

Il Bologna annienta la Lazio infliggendole la seconda goleada della stagione, dopo lo 0-6 con l’Inter. La sfida per un posto in Champions dura 15’, col vantaggio di Odgaard, gli ospiti provano a reagire ma i rossoblù li tramortiscono a inizio ripresa con due gol in 1’. La botta è tremenda e la Lazio, salvo un palo di Zaccagni, non riesce a reagire subendo ancora. Protagonisti superbi Orsolini (al decimo centro), Ndoye (un gol e un assist). Chiudono i giochi Castro e Fabbian. La Lazio si lecca le ferite, il Bologna mostra il petto orgoglioso, Italiano sta facendo bene come Thiago Motta l’anno scorso. Tutt’altro discorso in questa stagione. Il tecnico subisce una nuova cocente delusione, che può pesare sulla sua futura permanenza in bianconero. La Juve infatti perde male il confronto in casa della Fiorentina, che dà seguito al successo sul Panathinaikos e si distacca dalla crisi di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. I viola giocano in scioltezza, infliggono un uno-micidiale all'inizio con Gosens e Mandragora. Juve in confusione (con Vlahovic mestamente in panchina), viola in fiducia col tris prelibato di Gudmundsson con una conclusione dalla distanza. Palladino gongola, per Thiago Motta è notte fonda. «Io parafulmine? Mi assumo tutte le responsabilità, l’ho sempre fatto da quando ho deciso di fare l’allenatore. Nel calcio le vittorie sono dei giocatori, le sconfitte dell’allenatore. È così», ha detto Thiago Motta, al termine della gara, dopo aver incassato la posizione della società che ha chiarito che si andrà avanti «tutti insieme». «Sono certo che possiamo fare meglio di quanto fatto nelle ultime due partite. Alla prima difficoltà non troviamo il modo di reagire e rimanere in partita», ha concluso.

