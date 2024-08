Napoli ancora protagonista, Walukiewicz al Torino  

La vigilia delle chiusura del mercato vede protagonista il Napoli, che ha accolto Scott McTominay, il centrocampista scozzese acquistato dal Manchester United che Antonio Conte potrebbe portare in panchina già sabato nel match contro il Parma, insieme all'altro nuovo acquisto Romelu Lukaku. Il club di Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato oggi l'acquisto del belga.

Sta per lasciare invece la squadra guidata a Antonio Conte Folorunsho, per il quale è spuntata la Fiorentina. A Napoli potrebbe arrivare anche Arthur, in prestito: il ds Manna ne sta parlando con la Juventus.

Intanto, l'Empoli ha ufficializzato l'acquisto dal Chelsea, a titolo definitivo, del centrocampista inglese Tino Anjorin, mentre il Torino ha piazzato un doppio acquisto in difesa: arrivano Guillermo Maripan e Sebastian Walukiewicz. Il cileno arriva dal Monaco, il ventiquattrenne polacco è stato prelevato proprio dall'Empoli, che ha portato nelle sue file anche il bianconero De Sciglio.

Ancora Gasp

L'Atalanta ha annunciato l'arrivo di Odilon Kossounou, difensore 23enne che arriva dal Bayer Leverkusen in prestito. Parlando del nuovo arrivo, Gian Piero Gasperini ha ironizzato su Koopmeiners, passato alla Juventus in una delle operazioni top del mercato in Italia: «Koopmeiners ha avuto quello che voleva. Tra lui, la Juventus e l'Atalanta vissero tutti felici e contenti».

Il Milan ha ceduto in prestito Adli alla Fiorentina, ma con diritto di riscatto, e continua a lavorare per mettere qualche altro giocatore a disposizione di Fonseca. I fari sono puntati sull'attaccante della Roma Tammy Abraham, coinvolto in uno scambio col belga Saelemaekers. L'affare è alle battute finali, ma c'è ancora qualcosa da limare, soprattutto in merito al compenso chiesto dall'inglese alla società rossonera.

Via da Roma

Ha intanto lasciato Trigoria il difensore olandese Rick Karsdorp, che ha rescisso il contratto col club giallorosso, e sta per farlo Bove, che interessa a varie squadre all'estero: in pole position c'è l'Eintracht Francoforte. Dopo voci di screzi tra Cristante e Daniele De Rossi, non si esclude un trasferimento anche per il giocatore della nazionale, il sogno del ds giallorosso, che tentando anche il colpo Manu Konè (convocato dalla nazionale francese) sarebbe quello di girarlo all'Inter di cambio di Frattesi, con conguaglio economico a favore dei nerazzurri.

Il sogno

E' intanto sbarcato in Premier League Federico CHIESA, nuovo giocatore del Liverpool. "E' un sogno che diventa realtà: sono emozionato, non vedo l'ora di sentire i 60mila che cantano You'll Never Walk Alone", scrive l'ex bianconero, che la Juve ha ceduto per 12 milioni, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni.

Doppio colpo del Parma, che per 18 milioni ha preso dall'Anversa il nazionale belga Mandela Keita, mentre Kouda è gialloblù ma rimarrà un anno in prestito allo Spezia. Il Bologna è in dirittura d'arrivo per prendere Casale dalla Lazio, e al suo posto in biancoceleste arriverà Gigot dal Marsiglia.

In panchina

Sul fronte allenatori, è stato ufficializzato oggi il divorzio tra Andrea Pirlo e la Sampdoria, col tecnico ex campione del mondo 2006 che paga un deludente inizio di campionato cadetto. Al suo posto arriva Andrea Sottil.

