Napoli accoglie la squadra azzurra 

NAPOLI. Il campo da gioco è incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Il risultato finale è un'arena di livello internazionale da 6000 posti nel cuore di piazza del Plebiscito, dove stasera l’Italia debutta negli Europei di pallavolo maschile (co-ospitati assieme a Bulgaria, Finlandia e Romania), ospitando la Svezia (avvio alle 21,05), alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi la Nazionale del ct Fefè De Giorgi si sposterà a Modena per le altre gare del Pool A con Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ottavi e quarti sono in programma al Palavela di Torino, semifinali e finali il 25 e 26 settembre all'Unipol Forum di Milano.

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