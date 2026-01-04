VaiOnline
Il punto.
05 gennaio 2026 alle 00:04

Napoli abbonato al 2-0, Fiorentina super 

Milano non perde un colpo e Napoli risponde. Col quarto 2-0 consecutivo (due in Supercoppa e due in campionato) la squadra di Antonio Conte fa il pieno all’Olimpico contro una Lazio sotto tono e risponde al successo del Milan portandosi a un punto dai rossoneri. Ma la serie A, nella prima delle tre giornate in otto giorni a cavallo della fine del girone d’andata, sentenzia che lo scudetto sarà una corsa a tre tra le big che dovranno anche recuperare una partita.

Passo in avanti in zona salvezza della Fiorentina, che batte allo scadere la Cremonese (con un gol di Kean e azione innestata dal nuovo arrivato Solomon), raggiunge il Pisa e il Verona e arriva a -3 dalla quartultima. I veneti fanno harakiri in casa col Torino che vince d’autorità 3-0. Più aperta la corsa al quarto posto, e alle altre posizioni per l’Europa. La Juve cicca la gara interna col Lecce e recrimina per il goffo errore dal dischetto di David. I bianconeri però agguantano la Roma che, al solito, non riesce a recuperare quando va in svantaggio e rende amaro il ritorno di Gasperini a Bergamo. Piuttosto deludente la marcia delle inseguitrici al trio di testa visto che la Roma, alla settima sconfitta in 17 gare, è comunque ancora quarta.

A contendere l’ultima poltrona Champions ci sono anche il Como, vittorioso sull’Udinese, e il Bologna, che ha anche una gara da recuperare. Per poter azzerare il cospicuo svantaggio dovranno fare un girone di ritorno super Atalanta e Lazio. Prova di forza, l’ennesima, del Napoli che interpreta sempre bene le gare importanti e vince (e convince) anche se deve fare a meno di De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Beukema e Gilmour. Conte utilizza bene una rosa super, aggredisce la partita chiudendola in mezz’ora con due assist di Politano: Spinazzola approfitta della libertà concessagli da Cancellieri, poi Rrahmani raddoppia di testa in un’area fitta. L’unico cruccio di Conte è l’infortunio di Neres.

Partita di grande sofferenza della Fiorentina che, dopo il flop di Parma, non poteva fallire la sfida con la Cremonese. I viola ci provano in tutti i mondi con poca lucidità ma tanto cuore. L’arbitro La Penna prima concede poi revoca un rigore per fallo di Baschirotto su Piccoli, e sembra un palese errore. La Fiorentina colpisce una traversa con Parisi. Alla fine De Gea sbroglia un’occasione degli ospiti e nel recupero l'israeliano Solomon, il cui arrivo ha suscitato qualche commento politico fuori registro, innesta l’azione che porta al gol su un rimpallo di Kean. Basta e avanza per festeggiare tre punti fondamentali per il futuro dei viola.

