Napoli a testa altissima 

Napoli 2

Real Madrid 3

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (43’ st Mario Rui); Anguissa (43’ st Simeone), Lobotka (43’ st Cajuste), Zielinski (29’ st Raspadori); Politano (24’ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Garcia.

Real Madrid (4-3-1-2) : Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga (19’ st Mendy); Valverde, Tchouameni, Kroos (19’ st Modric); Bellingham; Rodrygo (29’ st Joselu), Vinicius (38’ st Ceballos). Allenatore Ancelotti.

Arbitro : Turpin (Francia).

Reti : pt 18’ Ostigard, 26’ Vinicius, 33’ Bellingham; st 8’ Zielinski (r), 33’ autorete Meret.

Note : ammoniti Camavinga, Natan, Valverde.

Napoli. Gol, spettacolo, agonis mo. C’è tutto questo in Napoli-Real Madrid di Champions. Alla fine la spuntano i madrileni, ma il Napoli esce tra gli applausi del pubblico del Maradona che accetta la sconfitta e si gode lo spettacolo. Il risultato lo decide un autogol di Meret, incolpevole perché la palla gli batte sulla schiena e finisce in porta. Ma il Napoli gioca alla pari con la squadra di Ancelotti e la mette in lunghi momenti in grosse difficoltà.

La tattica di Garcia è semplice e si basa sul principio che sfidare il Real tentando di rubargli il predominio del gioco non sarebbe scelta oculata. Gli azzurri, dunque, quando i madrileni sono in possesso del pallone preferiscono aspettarli per chiudere le linee di passaggio verso la porta di Meret e tentare di lanciare Osimhen e Kvaratskhelia con le ripartenze veloci. I campani invece trovano il gol del vantaggio su calcio da fermo: al 18’ Kvaratskhelia batte un calcio d’angolo, Natan colpisce di testa anticipando Kepa e manda il pallone sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Ostigard che di testa insacca. Il Real non cambia l’atteggiamento tattico e pareggia su errore di Di Lorenzo che al 26’ cede il pallone a Bellingham, il quale serve Vinicius che segna. Poco dopo il Real la ribalta: al 33’ Bellingham si incunea nell’area, sfrutta un rimpallo favorevole con Ostigard e batte Meret. Il Napoli reagisce con un colpo di testa di Osimhen sventato da Kepa.

Il Napoli nella ripresa cambia totalmente., si riversa all’attacco e dopo 8’ pareggia: Osimhen concludea rete da distanza ravvicinata a Nacho devia con un braccio, il Var richiama l’arbitro Turpin che concede il rigore segnato da Zielinki. I campani crescono e mette alle corde il Real, che però tira fuori il colpo del campione: al 33’ Valverde da 25 metri fa partire un missile che sbatte sulla traversa, il pallone colpisce Meret sulla schiena e finisce in rete. Nella fase finale il Napoli si butta in avanti ma non segna il 3-3. Perde, ma a testa alta.

