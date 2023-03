Napoli a caccia  di nuovi record 

Tre volte Napoli contro Milan in 16 giorni; Inter e Juve (oltre alla Fiorentina) che giocano nove gare in un mese. Le squadre di serie A ci accingono a un aprile di fuoco. L’unica squadra tranquilla è il Napoli di Spalletti che sfoglia la margherita per capire quando vincerà matematicamente lo scudetto, se a fine aprile o a inizio maggio. Per tutte le altre impegnate nella volata Champions è tempo di esami, con la Lazio in pole per i punti e perché non gioca le coppe. Inter, Milan e Roma sentono il fiato sul collo dell’Atalanta mentre resta l’incognita della Juve che, da quando ha il fardello di -15, vola in classifica (sarebbe seconda). Il calendario di aprile è omogeneo: Milan, Inter e Atalanta incontrano una sola volta una big, per le altre le sfide al vertice sono due.

Champions

Dunque sono cinque le squadre in sette punti (più l’incognita Juve) che si giocano i tre posti Champions residui. A 11 turni dal termine la serie A ha poche certezze. La più negativa viene dalla nazionale, estromessa da due mondiali e con penuria di attaccanti. C’è però anche un rovescio della medaglia: è il boom nelle coppe europee, sulla scia della vittoria della Roma l’anno scorso in Conference, l’ultima nata. Ma quest’anno ci sono sei squadre nei quarti di finali, con una (tra Napoli, Milan e Inter) che ha concrete speranze di arrivare nella finale prestigiosa di Champions, a 13 anni dal trionfo dell’Inter del triplete di Mourinho. Il Napoli di Spalletti, di Osimhen e Kvara, la nuova coppia spaziale temuta in tutta Europa, ha creato una voragine dietro di sé con numeri fantastici: due soli ko (con Inter e Lazio), 8 punti lasciati per strada su 81, +48 nella differenza-reti, 14 punti in più del 2022 , Osimhen capocannoniere con 21 reti in 23 gare. Il Napoli di Maradona non ha mai raggiunto i quarti di Champions, e Spalletti può lasciare il segno con altri tre record: il vantaggio sulla seconda (+22 dell’ Inter nel 2007), i punti finali (102 della Juve di Conte nel 2014), il titolo in anticipo (pure il Grande Torino fra le squadre campioni a cinque turni dal termine).

