Nanni Moretti colpito da infarto: operato 

Nanni Moretti, colpito da infarto nel pomeriggio di ieri, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. Il regista, 71 anni, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico. Ora si trova in terapia intensiva cardiologica.

Come riporta il Corriere della Sera, le sue condizioni sono stabili e la prognosi rimane riservata. Questo è il secondo episodio di infarto per Moretti: il primo ottobre dello scorso anno, a Napoli, alla vigilia della presentazione del film “Vittoria” di di Alessandro Cassigoli che aveva prodotto, era stato colpito da un altro attacco cardiaco. In quell’occasione aveva rassicurato il suo pubblico con un videomessaggio: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto».

Nel 1993, qualche tempo prima dell'uscita di “Caro diario”, il regista aveva affrontato un linfoma di Hodgkin, una neoplasia che interessa i tessuti linfoidi secondari come i linfonodi. Il regista ha raccontato la sua battaglia, con grande ironia, nell'episodio conclusivo del film. "Caro diario”, infatti, è costituito da tre episodi di carattere autobiografico, girato sotto forma di documentario, in cui Moretti interpreta per la prima volta se stesso e non più l'alter ego Michele Apicella. La pellicola ottiene il premio per la miglior regia al Festival di Cannes del 1994.

Ieri l’intervento chirurgico gli ha salvato la vita. Oggi dovrebbe arrivare il primo bollettino medico ufficiale.

