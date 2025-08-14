Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto 

«Quante macchine abbiamo venduto? Centomila. O forse è il prossimo traguardo». Nanni Fodde ha sempre dribblato le interviste ma, dopo aver festeggiato cento anni (l’8 agosto), ha deciso di raccontare la sua vita, quasi una cosa sola con Acentro, fondata nel Cinquanta, partendo con la Fiat da Senorbì prima del grande successo a Cagliari, con il testimone oggi passato nelle mani del figlio Enrico e del nipote Giovanni. «Ma tutti i giorni sono in azienda», chiarisce. «In cento anni quante stagioni ci sono? Una, per me è sempre stata quella del lavoro».

