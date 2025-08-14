VaiOnline
L’intervista
15 agosto 2025 alle 00:51

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Quante macchine abbiamo venduto? Centomila. O forse è il prossimo traguardo». Nanni Fodde ha sempre dribblato le interviste ma, dopo aver festeggiato cento anni (l’8 agosto), ha deciso di raccontare la sua vita, quasi una cosa sola con Acentro, fondata nel Cinquanta, partendo con la Fiat da Senorbì prima del grande successo a Cagliari, con il testimone oggi passato nelle mani del figlio Enrico e del nipote Giovanni. «Ma tutti i giorni sono in azienda», chiarisce. «In cento anni quante stagioni ci sono? Una, per me è sempre stata quella del lavoro».

a pagina 7

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  
La storia

«La verità dal Dna Così ho scoperto chi era mio padre»

Maria Grazia Lai, 70 anni, cagliaritana: «Io, l’ultima figlia dei Devilla di Aritzo» 
Piera Serusi