Nanni Angeli fotografa “La ‘janna a lianti” 

A distanza di 15 anni dalla realizzazione del progetto di ricerca e dopo 11 anni dalla prima esposizione a Gavoi, in Barbagia, Nanni Angeli ripropone ad Arzachena, in Gallura, la mostra fotografica “La ‘janna a lianti - casi, cosi, lochi e gjenti di li stazzi illa Gaddura di chisti tempi”. L’esposizione sarà allestita al Museo Civico Michele Ruzittu di Arzachena e sarà possibile vistarla da oggi al 6 gennaio 2027.

“La ‘janna a lianti” è un progetto fotografico che nasce con l’obiettivo di indagare e mostrare come lo stazzo costituisca ancora oggi un elemento di originalità e di interesse, pur avendo perso, in molti casi, la propria funzione originaria. La selezione comprende circa 60 immagini, a colori e in bianco e nero, scattate dal fotografo palaese tra il 2010 e il 2011, che sintetizzano, la situazione ambientale, paesaggistica, strutturale e umana della realtà osservata. Lo stazzo è inteso, nel significato più ampio del termine, quindi casa e terreni circostanti, cellula territoriale e socio/economica della società rurale gallurese che insieme alla lingua, ha rappresentato il maggiore fattore distintivo, del Nord-Est rispetto al resto della Sardegna, fino alla prima metà degli anni ’60. Nell’esposizione di Arzachena le immagini seguiranno un flusso che alterna le tematiche del progetto, che prende una nuova forma, adattandosi alla sala, in un racconto che senza soluzione di continuità alterna case, cose, ritratti e paesaggi, restituendo ai visitatori un punto di vista autoriale sul tema.

Un racconto per immagini delle condizioni in cui, ormai 15 anni fa, versava l’agro gallurese. Uno sguardo su come e quanto la globalizzazione e la gentrificazione abbiano cambiato il paesaggio, l’architettura, l’economia e la socialità della Gallura e come tuttavia restino presenti elementi tradizionali, resistenziali o residuali, vivi, spesso ricontestualizzati a cui è stata data nuova vitalità. Fotografare questo contesto, ha significato congelare lo status quo, cercando i segni residuali di un passato prossimo quasi impercettibile ma presente; ha significato indagare su nuove economie e socialità che si sono sovrapposte a quelle preesistenti, decretando il disfacimento di un modello sociale solidale, di usi e consuetudini, in tempi talmente rapidi da impedirne, ad oggi, la creazione di nuovi, stabili ed alternativi.