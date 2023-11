Nandez verso il recupero, Mancosu no 

Niente riposo, il Cagliari già questa mattina tornerà in campo al Crai Sport Center di Assemini. Il calendario, infatti, propone per i rossoblù di Ranieri l'anticipo di sabato alle 18 all'Olimpico contro la Lazio di Sarri.

La corsa del Leon

Dopo le due settimane a ranghi ridotti, Ranieri potrà lavorare con tutto l'organico. E dall'infermeria si aspettano buone notizie per Di Pardo e soprattutto Nandez. L'uruguaiano, che si era fermato sul finire del primo tempo della gara col Frosinone per una lesione al flessore, sta accelerando i tempi per il recupero. Nell'ultima settimana ha incrementato i carichi di lavoro senza sentire dolore. «Sarò pronto per la gara con la Lazio», aveva anticipato in un'intervista con un'emittente uruguaiana. E spera di poter avere il via libera dallo staff medico per tornare in gruppo ed entrare tra i convocati per la trasferta di Roma. Qualche speranza anche per Di Pardo, pure lui ai box per un infortunio ai flessori. Out Capradossi.

I tormenti di Mancosu

A Roma difficilmente ci sarà Mancosu. Il numero 5 del Cagliari continua a soffrire per i fastidi al ginocchio operato a fine luglio. Dopo la lunga convalescenza e il recupero, Mancosu aveva fatto il suo esordio stagionale a Salerno. Sembrava l'uscita dal tunnel, ma il centrocampista cagliaritano non ha mai potuto allenarsi e giocare finalmente libero dal dolore. E così contro il Frosinone e col Genoa Ranieri lo aveva inserito nell'undici titolare, salvo sostituirlo a inizio ripresa. Poi la panchina con la Juventus e l'amichevole di Nuoro saltata per evitare sforzi e continuare a lavorare. Ma i problemi non sono finiti e così, alla vigilia della gara con il Monza, la decisione di lasciarlo a casa. Ieri Mancosu ha osservato la partita dalla tribuna e, nei prossimi giorni, potrebbe sottoporsi a nuovi controlli per valutare le condizioni del ginocchio. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA