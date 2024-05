Nandez, tuffo in curva tra la “sua” gente 

Ha corso, ha lottato, ha recuperato palloni e li ha rigiocati. E ancora ha affrontato a brutto muso gli avversari e pure l'arbitro, incoraggiando i compagni e spronando i tifosi. Insomma, fino alla fine, Nahitan Nandez ha fatto El Leon , un ruggito continuo fino a quando Ranieri lo ha richiamato in panchina per regalargli l'ultimo boato di quella che, a prescindere da quel che sarà, è ormai la sua gente.

Il tuffo al cuore

Ha fatto in tempo a seguire gli ultimi minuti dalla panchina, ad agitarsi intorno al monitor del Var come un leone in gabbia quando l'arbitro Prontera ha assegnato il rigore decisivo per la Fiorentina. Insomma, Nandez ha fatto il Nandez. E quando la squadra è andata a prendersi l'applauso della curva, ha fatto quello che il cuore gli ha comandato, gettandosi in curva. Nandez ha scavalcato i tabelloni, ha allungato una mano e si è fatto tirare su da quei tifosi che per cinque anni lo hanno sospinto nelle sue corse lungo la fascia. Questione di cuore, quello che Nahitan probabilmente lascerà qui quando, il prossimo 30 giugno, il contratto che lo lega al Cagliari diventerà solo un pezzo di carta da affidare ai ricordi. Un contratto che non verrà rinnovato, perché Nandez è prima di tutto un professionista. Ma l'uomo ieri ha spazzato via ogni barriera e si è lanciato in mezzo a quella che, giorno dopo giorno, è diventata la sua gente. E lì è rimasto, raggiunto dagli altri sardi del Cagliari: prima Deiola, poi Aresti e Mancosu. Lui, sardo di Maldonado, aspetta di conoscere il suo futuro professionale. Ma Cagliari e la Sardegna saranno sempre casa sua. ( al.m. )

