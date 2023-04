Nandez straripante, Lapadula implacabile 

Partita decisa al VAR dal direttore di gara sull’imput di Abbattista (voto 4). Nella prima circostanza al 12’ il Cagliari va vantaggio con Mancosu: il gol viene inizialmente convalidato ma, dopo la rivisitazione al VAR, annullato per off-side di Lapadula: sul cross di Azzi, il pallone viene deviato di testa da Prelec per servire Lapadula che si trova in posizione “geografica” di fuorigioco a contatto con Masiello. Il difensore, tuttavia, riesce a respingere senza subire la pressione di Lapadula che nel frattempo si era staccato e, sulla respinta di Masiello di testa, Mancosu insacca alle spalle del portiere. Il gol era quindi da convalidare. Nella seconda circostanza, al contrario, il tocco in area col braccio di Zappa sul tiro di Lunetta è parso molto evidente e l’arbitro, dopo averlo visionato al monitor, concede giustamente il penalty.