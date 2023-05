Nandez sta meglio, sabato ci sarà 

Sospiro di sollievo per il Cagliari, che rimette nel motore il suo “Leon” Nandez e prepara la gara con i siciliani, fondamentale nella rincorsa al quarto posto. E questo pomeriggio (ore 15) chiederà una spinta ulteriore ai suoi tifosi del centro Sardegna nell'amichevole di Oristano con la Tharros.

Pericolo scampato

La botta al ginocchio, il cambio dopo neanche 20' a Perugia: in casa Cagliari l'uscita di Nandez aveva fatto scattare il campanello d'allarme. Ma il giocatore, dopo i primi attimi di apprensione, ha dato subito segnali incoraggianti e ieri si è allenato parzialmente in gruppo, pronto a riprendere il suo posto in prima linea. Gli unici indisponibili, così, restano lo squalificato Altare e gli infortunati Capradossi e Falco, operati e ormai irrecuperabili per il resto della stagione.

Oggi a Oristano

Mentre continua la corsa al biglietto per la gara col Palermo (superata quota 14.000 presenze), oggi il Cagliari si sposterà a Oristano per un'amichevole con la Tharros, formazione che ha chiuso a metà classifica il torneo di Eccellenza. Oltre a Nandez, Ranieri potrebbe tenere a riposo qualche rossoblù, in un pomeriggio che sarà soprattutto una festa con i circa 1500 tifosi attesi sugli spalti dell'impianto comunale. ( al.m. )