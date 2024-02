Nandez: «Sogno di vivere in Sardegna» 

«Cagliari mi ha fatto sentire un sardo in più: qui mi sento a casa». Parole significative e sentite quelle di Nahitan Nández, protagonista dell'episodio legato al capoluogo sardo di Made in Italy, la campagna promossa da Lega Serie A, Maeci e Ice. Il numero 8 rossoblù, nonostante la nota questione del contratto in scadenza, mostra tutto il suo amore per Cagliari e la Sardegna: «Il mio sogno è poter vivere qui una volta finita la mia carriera, sono sincero. È l'unico posto dove ho dubbi, rispetto all'Uruguay. Mi ricorda molto il mio Paese, si assomigliano tanto come territorio e città ma soprattutto come persone: siamo molto simili, umili e calmi». Nández, nel video della Lega Serie A distribuito in tutto il mondo dai broadcaster che trasmettono il campionato, si trasforma in una guida di Cagliari, mostrando diversi luoghi iconici come il Bastione, il Poetto, Castello e la Torre dell'Elefante. Ma anche il calcio: «L'Amsicora è un altro simbolo del legame fra città e calcio, ha una grande storia molto bella da raccontare». Un affetto sincero quello del León: «Non riesco a pensare a un altro posto che mi abbia reso felice come Cagliari, su tutto. Mi ha sempre colpito la passione dei tifosi, e la cosa migliore è che il Cagliari non rappresenta solo la città, ma un'isola e un popolo».

