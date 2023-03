Nandez: siamo stati poco attenti  

«Siamo il Cagliari, dobbiamo migliorare per poter puntare in alto». Nahitan Nández non si arrende ma chiama a rapporto tutta la squadra per una parte finale di stagione da protagonisti, dopo i tanti punti persi anche in questa striscia aperta di quattro pareggi di fila. Il capitano di ieri ammette come pure a Brescia sia mancato qualcosa per ritrovare quella vittoria che in trasferta manca dal 10 settembre: «Non siamo soddisfatti della partita, dobbiamo vincere anche fuori e non solo in casa», il pensiero del León. «Siamo stati poco lucidi, arrivavamo da tre gare in una settimana però non deve essere una scusa. Siamo una squadra forte, ma dobbiamo affrontare quest’ultima parte del campionato con una marcia in più. In Serie B non ci sono partite facili, abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza: dobbiamo dare il massimo a livello individuale e di gruppo per portare il Cagliari in alto».

Testa all’Ascoli

Fosse per Nández probabilmente scenderebbe subito in campo per sfidare l’Ascoli, interrompere la serie di mancate vittorie e ottenere l’obiettivo promozione. Ci sono però ancora quattro giorni prima del prossimo incontro, da non sbagliare: «Adesso dobbiamo pensare a venerdì che è un'altra finale, ci dispiace perché questa era un'altra opportunità per vincere. Con l'Ascoli dovremo ritrovare questa vittoria che ci manca, ma dovremo essere più aggressivi e compatti: sarà un'altra partita dura. Bisogna sfruttare i giorni che ci mancano per arrivare pronti e avere una marcia in più dal nostro pubblico». Per farlo l’uruguayano ritiene che l’esperienza di Ranieri sarà determinante: «Per noi è troppo importante. Ha dato come prima cosa una mentalità positiva e un ambiente più sereno. Credo che per la parte finale del campionato ci darà quel qualcosa in più».

Troppi errori

«Sapevamo di dover vincere, ma non siamo stati attenti al 100% fino alla fine come nella partita scorsa. Mi dispiace tantissimo, come ai miei compagni e a tutti: lavoriamo ogni giorno per vincere, però siamo coscienti che questo è un campionato duro. Anche il Brescia ha fatto una grande prova». Fra tanti lati negativi uno dà invece ottimismo: quello legato alle condizioni fisiche del numero 8, di nuovo titolare dopo l’infortunio e in campo 90’. «Sono stato un mese fuori, ora sto lavorando tutti i giorni per tornare al 100%». Nel rush finale avere Nández a pieno regime per il Cagliari è un valore aggiunto da sfruttare.