Nandez: «Siamo in debito con i tifosi» 

Ottanta minuti a tutta birra, a correre e recuperar palloni. Alla fine, Nahitan Nandez corre ancora, per guidare la truppa rossoblù sotto la curva del Tardini e festeggiare un pareggio che vale la qualificazione alla finale dei playoff col Bari. «Per questo gruppo e per questa maglia lotteremo fino alla fine».

Quantità e qualità al servizio di un Cagliari che Nandez sente dentro. Anche e soprattutto dopo la retrocessione dello scorso anno, visto che è uno dei rossoblù che si sente addosso la batosta dello scorso campionato: «Per noi che siamo rimasti, lo scorso anno è stato qualcosa di brutto. Siamo rimasti per la gente, perché ci sentiamo in debito con loro. Io e gli altri abbiamo deciso di rimanere per riportare il Cagliari in Serie A».

Il ruggito del Leon

Una promozione che passa ora dalla doppia finale col Bari, centrata con una partita di grande sacrificio. Nandez è partito nel primo tempo da esterno sulla fascia destra, poi è stato riportato in mezzo, sempre seguendo senza batter ciglio le indicazioni di Ranieri. Ma Nandez va oltre la tattica: «Questo gruppo ha fatto delle cose grandissime. Abbiamo costruito una famiglia e i risultati si vedono sul campo». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA