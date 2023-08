Nandez: Sardegna, sono pazzo di te 

Ha il sorriso stampato sul volto, è felice, si vede, si sente, anche dai piccoli gesti. Dalla sensibilità con cui firma un autografo, persino dalla rabbia con cui spazza via i fantasmi di Venezia. Quando poi inizia a parlare della Sardegna e dei sardi sembra quasi sciogliersi come un bambino davanti a un negozio di caramelle. Parla a ruota libera, Nahitan Nandez, come forse non aveva mai fatto da quando gioca nel Cagliari, almeno pubblicamente. Parla volentieri della famiglia, dei figli, della nuova fidanzata, dell’Uruguay, del suo rapporto con gli animali, dell’amore per la campagna. «È stato un anno incredibile per me, nel calcio, nella vita. E quando sono così tranquillo, riesco a dare il cento per cento in campo». Il suo contratto scade a giugno del 2024, ma non sembra affatto preoccupato. «Farò di tutto per indossare questa maglia il più a lungo possibile». Intanto si gode la quinta stagione in rossoblù. «Incredibile, no? Se ripenso a tutto quello che è successo in questi anni, io sono ancora qua, nell’unico posto al mondo in cui vorrei essere».

Nandez, ricorda il giorno in cui ė arrivato?

«Come no. Ricordo bene anche i sei mesi prima, l’anno prima, già allora si parlava di un possibile mio trasferimento al Cagliari. Quando si sono aperte le porte degli arrivi all’aeroporto di Elmas non credevo ai miei occhi. Era sera tardi, ma c’era tanta di quella gente come se stessero aspettando Cristiano Ronaldo. C’era quel popolo di cui mi avevano parlato tanto. Ma proprio in quel momento ho capito di non essere arrivato in un posto qualunque».

La prima volta, invece, che ha indossato la fascia da capitano?

«Dall’inizio è stato contro il Cosenza, lo scorso 26 dicembre. Ero emozionato, tanto. Già indossare questa maglia mi rende orgoglioso, figurarsi farlo con la fascia al braccio. Una sensazione unica».

Quanto sono diventati importanti questi colori?

«Gli ultimi anni non sono stati semplici per me, soprattutto fuori dal campo. Nel frattempo, il legame con il Cagliari è diventato sempre più forte e, contemporaneamente, quello con la Sardegna. Quando sono libero mi piace girarla in lungo e in largo insieme alla mia fidanzata e trascorrere intere giornate con i miei amici pastori. Ormai ho più amici qui che in Uruguay. Qui mi sento a casa. I sardi sono persone particolari, speciali. E io mi sento uno di loro, ormai».

E in Sardegna ora tutti si chiedono: sarà l’ultimo anno di Nandez? Rinnoverà?

«Speriamo non sia l’ultimo. Fosse per me, resterei qui tutta la vita. Poi non dipende solo da me. Quello che mi sento di dire oggi è che farò di tutto per indossare questa maglia il più a lungo possibile».

Le lacrime di Venezia si sono asciugate del tutto?

«Ora posso dire di sì. Ma è stata dura, molto dura. A Venezia mi è crollato il mondo addosso. Quando ho capito che era finita, quando ho realizzato che non c’era più nulla da fare, sono scoppiato in lacrime. Ma il peggio è stato dopo, quando non c’era più l’adrenalina della partita. Ci pensavo, ci ripensavo. Bastava così poco… Non ci dormivo la notte. Per questo ho pianto anche a Bari. Ma di gioia».

Le capita così spesso di piangere?

«No, la cosa strana è proprio questa. Ne parlavamo proprio l’altro giorno con Pavoletti mentre guardavamo un video che metteva a confronto le mie lacrime di Venezia con quelle di Bari. Raramente mi è capitato di piangere, davvero. Non ho pianto nemmeno quando ho avuto problemi grossi in famiglia e tutti i motivi per farlo».

A proposito, risolti i problemi giudiziari?

«Dopo due anni, è tutto sistemato, grazie a Dio».

Quando ha capito che la promozione era alla vostra portata?

«L’arrivo di Ranieri, intanto, è stato fondamentale, ci ha fatto capire che avevamo tutto quello che serviva per salire. La partita che ha fatto il clic, invece, credo sia stata quella con l’Ascoli. Dopo un primo tempo così brutto e quella rimonta incredibile, ci siamo resi davvero conto di ciò che potevamo fare».

È stato così difficile adattarsi alla B?

«È un campionato più intenso, molto più cattivo. Io stesso ho impiegato mesi a capirlo».

La squadra o un avversario che non vede l’ora di sfidare in Serie A?

«Sono tutte rivali, le squadre, indifferentemente. Se però devo dire un nome, sarà un piacere affrontare un calciatore come Nicolò Barella che qui a Cagliari è nato e cresciuto. Un ragazzo umile, è già tra i centrocampisti più forti al mondo. Sarà una sfida stimolante».

Un bilancio del ritiro in Val d’Aosta?

«Abbiamo fatto un buon lavoro. Questo è stato, tra l’altro, il mio primo ritiro col Cagliari, le altre volte ero sempre impegnato con la Nazionale. È stata un’esperienza fantastica, con questo gruppo poi. Si è creata davvero una famiglia, è come sentirsi a casa tutti i giorni».

L’importanza di Ranieri per il Cagliari e per lei?

«La stessa. Lui è un emblema. Ha portato tranquillità, felicità. Avevamo proprio bisogno di una persona di questa caratura. Mi ricorda tanto il maestro Tabarez. Come un nonno, è protettivo, saggio. Parla poco, il giusto necessario. Ha portato quel plus che serviva per tirar fuori il meglio di noi. Dal punto di vista professionale poi, ogni parola sarebbe superflua. Parla la sua storia».

Se fosse lei l’allenatore, come farebbe giocare la sua squadra?

«Modulo 4-4-2, vecchia scuola. Palla lunga e correre».

E dove farebbe giocare Nandez?

«A me piace fare la fascia, poter dare il mio apporto alla squadra anche facendo il lavoro sporco».

In Nazionale ha giocato anche terzino.

«Sì, l’ho fatto nell’ultima Coppa America e devo dire che mi sono trovato molto bene».

Indossare di nuovo la maglia della Celeste è un obiettivo?

«Il mio obiettivo principale ora è rimettermi al cento per cento dopo l’infortunio. Noi uruguaiani la Nazionale l’abbiamo dentro. Lavoriamo tutti i giorni anche per questo».

Così tanti uruguaiani passati per Cagliari è un caso?

«No, non lo è. Sono due popoli molto simili tra loro. E infatti tutti gli uruguaiani che sono venuti qui si sono sentiti subito a casa e hanno dato tutto per questa maglia».

L’incontro con Francescoli ad Asseminello?

«È stato molto emozionante. Ho trovato una persona semplice ed umile nonostante tutto quello che ha fatto per il Cagliari e per l’Uruguay. Mi ha detto: “qui bisogna sudare, soffrire, lottare”. Appunto. Come nella vita, del resto. Noi uruguaiani siamo abituati a farlo».

Che cosa le manca dell’Uruguay?

«La famiglia. Mi mancano i miei figli ed è stato bellissimo averli a Cagliari in vacanza quest’estate. Mi mancano mio padre e mia madre. Sono sempre stati i miei pilastri, nei momenti più belli e in quelli più difficili. Ricordo come se fosse ieri quando avevo tre anni e mamma mi accompagnava in moto a giocare a calcio».

Dall’esterno, la sensazione è che negli ultimi due anni sia cambiato qualcosa nel suo rapporto con la Sardegna.

«Probabilmente negli ultimi anni l’ho vissuta più come persona, non solo come calciatore».

Quanto ha influito la sua nuova compagna?

«Tanto. Sara è cagliaritana e mi ha aiutato a scoprire posti incredibili dove da solo non sarei mai arrivato. Abbiamo girato tanto, soprattutto il cuore dell’isola. Abbiamo comprato un camper e appena ho due giorni liberi, carichiamo i nostri cinque cani, che sono come dei figli, e si va alla scoperta di qualcosa. Questa è la nostra vita: la campagna, i cani, i cavalli».

I cavalli?

«Sì, ne abbiamo tre. Abbiamo anche undici capre e tre asini. Li teniamo tutti in un terreno che ho preso a un quarto d’ora circa di macchina da casa. Quando il pomeriggio non mi alleno, sono lì. Appena posso, mi piace poi andare a caccia, quando ero piccolo mi portava sempre un amico di mio padre».

Più calciatore o più cacciatore?

«Più cacciatore, sicuro. Anche la pesca, però, non mi dispiace. Lo ammetto, sono un calciatore un po’ anomalo».

Così come è anomalo per un uruguaiano giocare in Argentina?

Sorride. «In effetti può sembrare strano, ma tra noi e loro non c’è più tutta questa rivalità. In quegli anni al Boca mi hanno fatto sentire un argentino in più».

Che cosa rappresenta per lei il Boca?

«Un’avventura fantastica che ti prende il cuore. È difficile anche spiegare cosa sia il mondo Boca. Bisogna viverlo per capirlo».

Il Peñarol, invece?

«La mia casa. Sono stato il capitano più giovane nella storia del Peñarol. Prima o poi bisogna tornarci. Non troppo avanti con gli anni, però. Se lo faccio, devo essere ancora al top. Altrimenti non avrebbe senso».

Il Cagliari e Cagliari?

«Quando a diciassette anni ho lasciato casa per trasferirmi in Argentina ho sempre pensato e detto che, una volta smesso con il calcio, sarei tornato a vivere in Uruguay. Ora, però, ho capito davvero cosa voglio fare e dove voglio stare quando non sarò più un calciatore: sei mesi qua e sei mesi là».

RIPRODUZIONE RISERVATA