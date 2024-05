Nandez, sarà un addio o un arrivederci? 

«Voglio spendere due parole per questo ragazzo che, contratto o non contratto, ha sempre sputato sangue onorando la maglia!! CAGLIARITANO». Lo pensano in tanti, ogni partita di Nahitan Nandez è stata un secchio di sudore, passione e senso di appartenenza. Ma fa indubbiamente un certo effetto, ed entra così di diritto (e di prepotenza) nella storia del club, se a scriverlo con un post su Instagram è una bandiera rossoblù, quella che più di tutti, probabilmente, ha rappresentato la “cagliaritanità” in campo, Andrea Cossu, oggi dirigente. Uno, tra l’altro, che raramente si sbilancia, soprattutto sui social. Sono stati cinque anni in crescendo per il centrocampista uruguaiano dal punto di vista emozionale, con un attaccamento sempre più forte alla città e all’Isola in generale, girata in lungo e in largo insieme alla compagna Sara. Sulla salvezza appena conquistata c’è anche la sua firma, in bella evidenza. E quella di domani alla Domus con la Fiorentina non sarà una partita come le altre per lui, potrebbe essere l’ultima con la maglia del Cagliari. Intanto, puntuale come un orologio svizzero, arriva la fuga in avanti dell’agente Pablo Betancur: «Ha già un accordo con la Roma per tre anni».

Il compromesso

Fiato sospeso. Il contratto di Nandez scade a giugno e al momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo, anzi. La questione è stata congelata da mesi per consentire a tutti, soprattutto al giocatore, di concentrarsi sul campionato vista la situazione precaria in classifica e incerta sino alla penultima giornata. L’inghippo è economico, manco a dirlo. Fosse per l’ex Boca, giocherebbe nel Cagliari a vita. Ma questo potrebbe essere per lui l’ultimo vero contratto della carriera. A dicembre spegnerà 29 candeline e vorrebbe, quanto meno, confermare l’attuale stipendio, di un milione e 600mila euro a stagione. Un’esigenza che cozza con la nuova politica della società che, dalla retrocessione in poi, ha pian piano abbassato il tetto ingaggi sino a trovare un suo equilibrio. Insomma, dovrebbero fare un passo indietro importante entrambi per trovare un compromesso.

Scenari

Il gioco vale la candela? Il discorso vale per tutti. Oltre all’aspetto economico c’è quello professionale per l’uruguaiano che potrebbe ambire a una squadra di respiro internazionale. Da sempre nel mirino dell’Inter, in Italia piace molto anche alla Roma. Non è un mistero che De Rossi cerchi esterni di gamba. Come lui. Proprio ieri, alla domanda se Nandez avesse già un accordo con i giallorossi, il suo procuratore ha risposto: «Sì, il giocatore firmerà un triennale». In questi cinque anni le dichiarazioni di Betancur non hanno mai trovato sfogo nella realtà. Quanto di vero ci sarà stavolta? Potrebbero aprirsi scenari pure in Inghilterra. L’Arabia Saudita sarebbe una scelta radicale, a quel punto sì, esclusivamente economica. Il Cagliari, a sua volta, dovrà fare una valutazione tecnica attenta per capire se un eventuale strappo alla regola con uno sforzo non indifferente (a discapito magari di altre situazioni) sia giustificato dalle esigenze del campo e dagli equilibri della squadra che verrà.

Il tributo

Qualunque sarà l’epilogo, Nandez è sempre stato un esempio dimostrando grande attaccamento alla maglia. E tra dieci anni verrà ricordato come uno degli uruguaiani che hanno scritto la storia del Cagliari, insieme a O’Neill, Francescoli, Herrera, Abeijon e Lopez. L’amore per Sara, cagliaritana, ha reso poi il connubio con l’Isola indissolubile. Appena possono, partono alla scoperta delle zone interne insieme ai loro quattro cani. Il suo rifugio quotidiano è un terreno che ha comprato non troppo distante da Cagliari, ci sono cavalli, galline, asini. «Quando smetterò di giocare mi piacerebbe vivere sei mesi in Uruguay e sei mesi in Sardegna. Sarei così l’uomo più felice al mondo», ha detto in un’intervista a L’Unione Sarda durante il ritiro a Saint-Vincent la scorsa estate. A prescindere, dunque, da dove giocherà i prossimi anni. Certo il suo cuore batterà a mille domani sera. Forse scenderà anche qualche lacrima quando Ranieri lo sostituirà per concedergli la standing ovation della Domus. Il tributo al campione. Il tributo all’uomo. Comunque vada a finire.

