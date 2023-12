Nandez, rossoblù a tutto campo 

Si avvicina Natale e il nome di Nahitan Nandez diventa sempre più caldo. Non solo per il compleanno, che El Leon celebrerà il 28 dicembre (con 28 candeline), ma anche e soprattutto perché l'agente Bentancur, come in tutte le sessioni di mercato, proverà a spostarlo. Lui, Nandez, però sembra avere in testa solo il Cagliari, senza troppi patemi per quel che sarà a gennaio e per un contratto che sembra destinato a morire di morte naturale il prossimo 30 giugno. C'è il Cagliari e c'è una salvezza da conquistare, cercando di arrivare al giro di boa con più punti possibile. Anche grazie alle prestazioni dell'uruguaiano, che anche a Napoli ha dimostrato, pur tra luci e ombre, quanto sia importante la sua presenza.

L'incubo di Kvara

Dopo l'assenza per la lesione ai flessori rimediata col Frosinone, Ranieri ha rilanciato gradualmente il suo numero 8: prima i sette minuti finali contro la Lazio all’Olimpico, poi una maglia da titolare nel 4-2-3-1 contro il Sassuolo, dove Nandez è sceso in campo con la fascia da capitano e, infine, ancora in campo dall'inizio a Napoli, schierato da esterno destro nel quartetto di difesa, così come con l'Uruguay di Bielsa. E al “Maradona”, El Leon è stato protagonista di uno battaglia senza esclusione di colpi col georgiano Kvaratskhelia, cui il rossoblù ha riservato lo stesso trattamento che, con la Celeste, aveva dedicato al brasiliano Vinicius. Una pressione costante, che spesso e volentieri ha innervosito Kvara, costretto a cercare spazio vitale lontano dall'area del Cagliari. Tanti errori a livello tattico (in almeno 2-3 circostanze Nandez ha sbagliato i tempi nei movimenti della linea difensiva, tenendo in gioco gli attaccanti avversari), ma anche una marcatura asfissiante sul georgiano e, sul finire del primo tempo, l'occasionissima in contropiede. Con Nandez che, solo davanti a Meret, ha confermato la sua scarsa predisposizione al gol, come dimostrano le sole 5 marcature realizzate nelle 145 partite giocate con la maglia rossoblù. La gara del Leon di Maldonado si è chiusa dopo 22' della ripresa, quando Nahitan si è arreso alla fatica. Per la gioia di Kvaratskhelia, che da quel momento ha marchiato a fuoco il match, prima lanciando Mario Rui per l'azione dell'1-0 e poi firmando la rete del definitivo 2-1.

Presente e futuro

Nessuna paura, Nandez è tornato subito abile e arruolabile e sabato, contro il Verona, sarà al suo posto, pronto a dare il suo contributo in un vero e proprio spareggio-salvezza. Senza pensare al futuro. A quello ci pensa, come sempre, l'agente Bentancur. Che un mese fa circa aveva lanciato nell'etere la notizia di un interessamento dell'Inter, smentita seccamente dall'amministratore delegato nerazzurro Marotta: «Nandez all'Inter? Fake news». Ora le voci arrivano addirittura dal Messico, col Monterrey che, secondo il portale “365Scores”, sarebbe pronto a versare al Cagliari un'importante cifra per acquistare subito il giocatore, prima della scadenza del contratto. Su Nandez, continua “365Scores”, ci sarebbero anche il Boca e tre club brasiliani, ma il Monterrey sarebbe davanti a tutti.

