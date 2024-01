Nandez, riparte il tormentone Nel mirino Linetty 

Il mercato è la fiera dei sogni, ma la realtà è che il Cagliari, come la quasi totalità delle squadre di Serie A, deve prima vendere e poi, forse, cercare rinfor. «Ci vorrebbe la bacchetta magica», aveva detto, scherzando ma non troppo, Ranieri, nella conferenza di presentazione della gara col Lecce. E il tecnico, nella sala stampa del “Via del Mare”, è tornato sull'argomento, con durezza: «Mi chiedete chi compreremo. Ma chi compriamo se prima non possiamo vendere? Quindi ci teniamo stretti i nostri giocatori».

Uscite

Ormai definito il prestito di Pereiro alla Ternana (oggi il giocatore è atteso in Umbria per il primo allenamento agli ordini di Breda), il Cagliari valuta la cessione di Capradossi, mai preso in considerazione in questa prima fase di stagione a causa di una serie interminabile di problemi fisici. Il giocatore, che a giugno si svincolerà, potrebbe partire con una risoluzione anticipata del contratto per trasferirsi in B, dove radio-mercato lo accosta al Cosenza e al Brescia. Più complicata la posizione di Desogus, i cui continui problemi fisici tengono lontani eventuali pretendenti per un prestito.

Tormentone Nandez

Non si muoverà a gennaio, salvo al momento improbabili richieste, Nandez. L'uruguaiano rimarrà a Cagliari fino a giugno e poi, col contratto scaduto, potrà scegliersi una sistemazione. Almeno questo è lo scenario prospettato dal suo agente Pablo Bentancur, in un'intervista rilasciata al quotidiano “El Pais”. «Anche se Nahitan mi ha chiesto di andare in un'altra piazza, ci stiamo lavorando per giugno. Sono arrivate proposte molto importanti dall'Italia, dalla Russia, oltre quella dell'Internacional di Porto Alegre. C'è anche un allenatore in Inghilterra che lo vuole». Tutte soluzioni che potranno concretizzarsi a giugno, quando El Leon si muoverà a parametro zero, visto che ogni ipotesi di rinnovo col Cagliari sembra ormai svanita.

Fantasmi napoletani

Impegnato con l'Angola per preparare l'esordio in Coppa d'Africa, Luvumbo compare all'improvviso tra le voci di mercato. In particolare quella che lo vorrebbe nel mirino del Napoli, che sarebbe disposto a mettere sul tavolo 20 milioni per l'acquisto dell'attaccante per la prossima stagione. Nessuna conferma, però, arriva sia da parte del Napoli che del Cagliari, con Luvumbo che è considerato dalla società rossoblù uno dei giocatori imprescindibili per inseguire la salvezza.

Centrocampista cercasi

Un mercato bloccato, quindi, dove il Cagliari in entrata potrebbe muoversi solo per cercare un centrocampista che dia fisicità e qualità al reparto. Cercando giocatori che conoscano già il campionato italiano, senza dover perdere tempo per ambientarsi. Uno degli obiettivi poteva essere lo juventino Ranocchia, al momento in prestito all'Empoli, sul quale, però, è piombato il Palermo pronto all’acquisto a titolo definitivo. E complicato sarebbe anche accontentare Ranieri con il polacco del Torino Karol Linetty, già allenato dal tecnico ai tempi della Sampdoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA