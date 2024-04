Nandez: non può essere fallo 

Dalla rabbia in campo alla serenità nel dopo partita. Nahitan Nandez parla a voce bassa, sorride e si tiene stretto un punto «importantissimo, perché lo abbiamo preso contro la “Giuve”». Quasi un evento per El Leon, che nei suoi due precedenti contro i bianconeri aveva rimediato due sconfitte pesanti.

Peccato

Nandez torna sull'episodio che lo ha fatto esplodere, al 17' della ripresa, col fallo da cui è nata la punizione-gol di Vlahovic. «Un episodio confuso, non era fallo, ma l'arbitro ha deciso diversamente. Ormai è andata, non si può fare nulla». Una vittoria assaporata e un pareggio che alla fine il Cagliari ha difeso con le unghie e con i denti: «Sensazioni miste. Nel primo tempo vincevamo 2-0, sarebbe stato importantissimo vincere. Alla fine, però, questo punto va bene, perché è un punto con la Juventus». Un rammarico: «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, forse ci è mancato qualcosa nella ripresa. Ma questo sarà un'esperienza per le prossime partite».

Solo la salvezza

Un Cagliari che ha saputo rialzarsi nel momento più difficile e che ha preso punti in un trittico dove in tanti temevano di restare a secco: «Abbiamo vissuto 6-7 mesi di sofferenza. Adesso invece stiamo raccogliendo punti importanti, anche con le grandi squadre. Non è finita, ma questo è il cammino giusto». Il segreto non è un segreto e Nandez lo spiega: «Nel calcio il gruppo fa la differenza. Siamo stati sempre un bel gruppo, ma ora questo nostro rapporto lo facciamo vedere in campo». Il 30 giugno potrebbe chiudere la sua storia col Cagliari: «Ma io in testa ho solo la salvezza. Il futuro lo vedremo più avanti, ora conta solo che il Cagliari rimanga in Serie A». A prescindere da come andrà, Nandez abbraccia il pubblico della Domus e i tifosi rossoblù: «Mi sono innamorato della gente di Cagliari fin dal primo giorno. Li ringrazio perché anche questa sera sono stato determinanti». A proposito della salvezza: «Tutti fanno punti, difficile dire a quanto ci si possa salvare. Ci aspettano cinque finali, cerchiamo di fare il massimo. E quindi ora pensiamo solo al Genoa e a fare risultato».

RIPRODUZIONE RISERVATA