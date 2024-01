Nandez, il Cagliari sulle spalle 

Il Cagliari e la salvezza da regalare ai suoi tifosi, quelli che lo hanno adottato fin dal suo arrivo, nell'estate del 2019, e che sono sempre stati al suo fianco, fino a farlo sentire sardo tra i sardi. Il Cagliari e la salvezza, niente più. Nahitan Nandez lo ha ribadito in settimana, anche un po' a sorpresa, con quel lungo post in cui ha risposto soprattutto al suo agente Pablo Bentancur che, come sempre quando arriva una sessione di mercato, apre le porte a una sua cessione. El Leon abbassa la testa e pedala. Lo farà anche questo pomeriggio contro il Bologna con un solo obiettivo, ritrovare la vittoria e fare un balzo in classifica. Senza curarsi del mercato o del futuro che va oltre il 30 giugno.

Solo il Cagliari

«Lui voleva andare via subito, ma stiamo lavorando per una sistemazione a giugno», le parole di Bentancur in una delle tante interviste rilasciate in Sudamerica. Parole che non sono piaciute ai tifosi, perché facilmente interpretabili come un tentativo di fuga di Nandez. Ma quelle parole non sono piaciute neanche a Nahitan. «Visto le dichiarazioni e i commenti a mio riguardo, oggi voglio metterci la faccia e parlare con il cuore in mano come sempre ho fatto». Così inizia il lungo post pubblicato su Instagram. Una dichiarazione d'amore per il Cagliari, la squadra che lo ha accolto cinque anni fa, che difende in campo fino all'ultima goccia di sudore, magari, come potrebbe capitare anche oggi e come già successo anche all'andata, mettendo al braccio la fascia da capitano. «Non so se questi saranno i miei ultimi 6 mesi. Non so se rimarrò qua un anno, 10 o tutta la vita ma vi assicuro che sono felice di avere l’opportunità di vivere in un posto come il vostro e di soffrire e gioire con voi. E siate certi che sino all’ultimo giorno lotterò per questa squadra, per la città e la sua gente… metterò tutto me stesso per rappresentarvi/ci, perché questo popolo lo merita!».

A tutto Nahitan

Un grido di battaglia, con Nandez che si mette ancora in testa al gruppo in vista di un girone di ritorno in cui Claudio Ranieri vuole di più. Affidandosi anche al Leon, uno dei suoi intoccabili: «Con Nahitan ho parlato a inizio stagione», ha spiegato il tecnico venerdì in conferenza stampa, «gli ho detto che non mi interessa del suo contratto. L'importante è che dia tutto. Lui si porta la squadra sulle spalle, fa vedere che si può sempre fare qualcosa. A volte è poco tattico, ma ci deve stare chi gli copra le spalle quando fa quelle sgasate che sono molto importanti per noi». Sgasate che saranno importanti anche oggi, per creare difficoltà al Bologna e mettere palloni in area, magari con Zappa a coprirgli le spalle e tappare i buchi creati dalla sua generosità. Si ricomincia oggi, poi altre diciotto battaglie. E quando c'è da combattere, Nandez si sente a casa. Come si sente a casa a Cagliari, con quella maglia portata sulla pelle già 147 volte, come con nessuno prima. Il 30 giugno, giorno della scadenza del contratto, è lontano. C'è solo il presente, c'è solo una salvezza da conquistare, per mantenere la Sardegna, la “sua” Sardegna, in Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA