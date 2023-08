Dalle lacrime di Venezia a quelle di Bari, dalla Serie A alla nazionale uruguaiana, dal rapporto con la Sardegna e con i sardi alla vita in campagna: il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, alla quinta stagione in rossoblù, si racconta in una lunga intervista. Paragona Ranieri a Tabarez e sul contratto (in scadenza nel 2024) dice: «Farò di tutto per indossare questa maglia il più a lungo possibile»

a pagina 33