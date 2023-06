Nandez e Mancosu, infortuni da valutare 

Il Cagliari non vuole arrendersi. Oggi i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello per preparare il ritorno in programma domenica sera (fischio d'inizio ancora alle 20.30) al San Nicola di Bari, con l'obiettivo di battere la squadra di Michele Mignani e centrare una promozione diventata difficilissima dopo l'1-1 di ieri sera.

Allarme

Claudio Ranieri ritroverà nel cuore della difesa il centrale Alberto Dossena, che ha scontato il turno di squalifica e la cui assenza si è fatta sentire tantissimo nel match di ieri. Ma alla ripresa del lavoro in campo saranno da valutare le condizioni di Nahitan Nandez e Marco Mancosu. El Leon, già sofferente da qualche minuto, ha alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare alla coscia. Il numero 5, invece, ha sentito un fastidio all'altezza del ginocchio destro. Con soli due giorni per recuperare, il Cagliari rischia di presentarsi all'ultima sfida col Bari senza due pezzi da novanta del suo organico.

L’enigma Lapa

Da qui alla sfida decisiva di domenica, inoltre, si dovrà gestire Gianluca Lapadula. Il bomber, ieri a segno dopo alcuni giorni di allenamento in differenziato per il pestone alla caviglia rimediato a Parma, ha comunque rassicurato tutti sulle sue condizioni nel corso del dopo partita e si prepara a vivere una nuova serata da protagonista, come spesso gli è accaduto in questa straordinaria stagione sotto il profilo personale. Sul fronte disciplinare, infine, la serata di ieri si è chiusa senza nessuna ammonizione. (al.m.)

