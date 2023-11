Nandez e Di Pardo sono ancora ai box 

I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri al "Crai Sport Center” di Assemini dopo il giorno di riposo (non previsto ma concesso ugualmente da Ranieri in seguito al successo sul Genoa). Testa alla Juventus ora, il match è in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium e i rossoblù inseguono il quarto risultato utile di fila (il quinto compresa la Coppa Italia).

Infermeria

La partita con il Grifone di Gilardino non ha lasciato strascichi né dal punto di vista fisico né da quello disciplinare. I giocatori scesi in campo domenica hanno svolto una seduta per lo più di scarico. Per gli altri lavoro di forza in palestra, a seguire il gruppo si è trasferito in campo per delle esercitazioni tecniche e dedicate al possesso palla. In chiusura di seduta una partita a campo ridotto.

Hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato i tre infortunati Nandez, Di Pardo e Capradossi che non saranno a disposizione nemmeno per la trasferta torinese e difficilmente lo saranno al rientro dalla sosta. Per il gruppo proiettato alla gara con la Vecchia Signora, la preparazione oggi prosegue con un allenamento al mattino.

