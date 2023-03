Nandez c’è, fiato sospeso per Deiola 

L'abbraccio di Villacidro lascia al Cagliari qualche segno, ma lo staff medico punta a restituire a Ranieri il miglior organico possibile per lo spareggio-promozione di domani col Südtirol. Alla ripresa di ieri mattina, infatti, Nandez ha pensato subito di far svanire ogni dubbio sul suo recupero, mentre Deiola solo oggi capirà se potrà esserci o se andrà a fare compagnia a Pavoletti, Rog e Capradossi nella lista degli indisponibili.

Dentro e in bilico

«Ha ricevuto una “vecchietta”, una ginocchiata sul muscolo, non un gesto di cortesia», spiega scherzando Ranieri, a proposito del rientro immediato del Leon. Qualche dubbio in più invece per Deiola: «Ha preferito stare a riposo, vedremo, ma nulla di che. La solita caviglia, ma dalla parte opposta. Spero si sia riequilibrata...». Il tecnico, di buon umore, sorride anche per il ritorno dei nazionali Makoumbou, Lapadula e Kourfalidis, tutti abili e arruolabili, col peruviano che però è rimasto a riposo. Fuori, quindi, Pavoletti e Rog, che proseguono nel lavoro personalizzato, e Capradossi, a riposo per un fastidio al ginocchio. Assente anche Millico, che dovrà scontare un turno di squalifica. Questa mattina la rifinitura. (al.m.)

