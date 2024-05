Nandez, cartoline dall’Uruguay 

«Mai contro il Cagliari». Lo ha ribadito anche una volta arrivato in Uruguay, Nandez, che si sta preparando alla Copa America con la Celeste. «Ho avuto la possibilità di restare in Italia con squadre forti, ma dopo i cinque anni con la maglia del Cagliari ho promesso che non ci avrei mai giocato contro». Per questo ha detto no alla Roma (l’affare sembrava ormai fatto) e ha accettato l’offerta dell’Al Qadsiah.

El Leon

L’ormai ex rossoblù ha tenuto a precisare: «Nell’ultima partita in casa, i tifosi mi hanno dimostrato tanto. Sono rimasto molto contento. Adesso, però, inizio una nuova esperienza per la mia carriera, un progetto affascinante».

Gaetano

Sa di addio il post fatto ieri su Instagram da Gaetano, arrivato a gennaio in prestito secco dal Napoli che sembra ora intenzionato a puntare su di lui. Il Cagliari non ha ancora perso la speranza di riaverlo, ma la strada è complicata. «Sono stati solo 4 mesi, ma mi hanno lasciato dentro tante cose», ha scritto il fantasista. «Ho avuto il privilegio di essere allenato da un mito e spero di aver lasciato qualcosa a un popolo che ci ha sostenuto sino alla fine. Grazie Cagliari, grazie Sardegna. Ovunque vada, vi porterò con me». Intanto, Obert è tra i 32 pre-convocati della Slovacchia di Calzona per gli Europei. (f.g.)

